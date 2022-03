Côte Est du Canada: suspension indéterminée de la pêche au maquereau et au hareng

OTTAWA — La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray, annonce qu’il n’y aura pas de pêche commerciale dirigée ou à l’appât pour le hareng de printemps du sud du golfe du Saint-Laurent et annonce aussi la fermeture des pêches commerciales et à l’appât du maquereau de l’Atlantique au Canada atlantique et au Québec.

Selon son ministère, les stocks de hareng de printemps dans le sud du golfe et de maquereau de l’Atlantique se trouvent dans la zone critique. Une action urgente doit être prise à court terme pour donner à ces stocks une chance de se reconstituer, et assurer la durabilité et la prospérité à long terme des pêches de la côte Est.

Dans l’Est du Canada, les poissons fourrages pélagiques, comme le hareng et le maquereau, jouent un rôle essentiel dans l’écosystème et l’industrie de la pêche. Ils constituent une source de nourriture importante pour d’autres espèces, y compris le thon et la morue de l’Atlantique, et constituent une source traditionnelle d’appâts dans certaines pêches commerciales, y compris le homard et le crabe des neiges.

Pêches et Océans Canada signale que lorsqu’un stock pêché à des fins commerciales se trouve dans la zone critique, les prélèvements de toute source doivent être maintenus aux niveaux les plus bas possibles. La réduction de la pression de pêche peut aider ces poissons à atteindre l’âge adulte, à se reproduire, et à se reconstituer en tant que stocks.

Le ministère affirme que les fermetures seront réexaminées à la suite des prochaines évaluations des stocks.

Le ministre des Pêches de l’Île-du-Prince-Édouard, Jamie Fox, est à la recherche d’alternatives pour les pêcheurs de homard qui utilisent du hareng et du maquereau comme appâts pour capturer leurs crustacés. La pêche de ces deux espèces de poisson s’élève à quelque 2000 tonnes par an à l’Île-du-Prince-Édouard, selon le ministre Fox.