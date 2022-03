Côte-Nord: projet de développement universitaire avec l’UQAC et l’UQAR

SEPT-ÎLES, Qc — Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 4,5 millions $ pour trois ans à un projet d’alliance entre l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) afin d’améliorer les services universitaires sur la Côte-Nord et ainsi augmenter l’inscription et la diplomation dans la région.

Ces deux universités sont présentes à Baie-Comeau et à Sept-Îles depuis de nombreuses années.

Le financement annuel sera de 750 000 $ pour chaque université. Il servira essentiellement à couvrir l’embauche d’enseignants, de professionnels et de ressources administratives afin d’offrir plus de choix aux finissants des cégeps et d’augmenter l’offre de formation continue pour la population en emploi.

L’initiative vise aussi à mieux répondre aux besoins de formation des communautés autochtones, retenir davantage de jeunes sur la Côte-Nord et accroître la diplomation.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, croit que l’enseignement supérieur a un rôle important à jouer pour convaincre les jeunes de rester dans la région et développer une main-d’œuvre qualifiée.

Le recteur de l’UQAC, Ghislain Samson, croit qu’une équipe professorale qui s’implantera sur place aidera à développer de nouvelles expertises et de nouveaux créneaux de recherche, tout en dynamisant le campus. Son homologue de l’UQAR, François Deschênes, est persuadé qu’une formation universitaire offerte à proximité contribue à attirer de nouvelles personnes et à retenir celles qui auraient dû quitter pour étudier. Cette accessibilité de proximité contribue au développement social, économique et culturel des régions, selon lui.

Le montant de 4,5 millions $ s’ajoute au financement habituel des effectifs étudiants et est également prévu pour les années 2022-2023 et 2023-2024.