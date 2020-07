Côte-Nord: une randonneuse disparue en forêt est retrouvée saine et sauve

Une randonneuse qui manquait à l’appel depuis mercredi a été retrouvée saine et sauve jeudi dans la Réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles.

La femme âgée de 64 ans, originaire de la couronne nord de Montréal, a subi quelques blessures mineures, selon le sergent Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec

Elle a été secourue par les sauveteurs de la SQ, aux alentours de 12 h 30, dans le secteur du Lac Walker.

La dame faisait une randonnée pédestre en forêt avec deux autres personnes mercredi après-midi lorsqu’elle devait quitter le groupe pour quelques instants seulement. Comme elle n’était pas revenue, sa disparition a été signalée vers 16 h 00 mercredi.

Des recherches terrestres et en véhicule tout-terrain ont été amorcées et se sont poursuivies au cours de la nuit et jusqu’à l’heureuse découverte.

La dame a été localisée dans un secteur escarpé et difficile d’accès, selon la SQ.

Elle a pu être évacuée à bord d’un hélicoptère grâce à la collaboration des Forces armées canadiennes.