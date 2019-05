Coup d’envoi de la course à relais Québec-Montréal du Grand défi Pierre Lavoie

MONTRÉAL — Plus de 5500 participants vont prendre le départ de La course du Grand défi Pierre Lavoie, vers 9h15 samedi matin, de la colline parlementaire de Québec.

Ces jeunes proviennent de 145 établissements d’enseignement secondaire, collégial et universitaire.

Ils effectueront une course à relais jusqu’à Montréal, sur une distance d’environ 270 km, et ce, jour et nuit. Le public est convié à plusieurs points d’encouragement le long du parcours, à Cap-Santé, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Berthiervillle.

L’arrivée des coureurs est prévue dimanche à 14h30 au Stade olympique de Montréal, où une grande fête a été organisée pour les accueillir.

La Course du Grand défi Pierre Lavoie cible principalement les jeunes sédentaires afin de les amener à modifier leurs habitudes de vie. L’événement a aussi été conçu pour stimuler l’esprit d’équipe et la camaraderie.