Coup d’envoi du Carnaval de Rio après deux ans d’absence liée à la pandémie

RIO DE JANEIRO — Les chars colorés et les danseurs flamboyants ont ravi les dizaines de milliers de personnes qui s’étaient rassemblées dans l’emblématique Sambadrome de Rio de Janeiro pour le coup d’envoi du célèbre carnaval, qui était de retour après deux ans d’absence en raison de la pandémie de COVID-19.

Les élèves des meilleures écoles de samba de Rio de Janeiro ont commencé à se pavaner tard vendredi, lors de la première soirée du spectacle.

Ketula Melo, âgée de 38 ans, de l’école de samba Imperatriz Leopoldinense, déguisée en divinité lemanja des religions afro-brésiliennes, était ravie d’être de retour au Sambadrome.

«Ces deux dernières années ont été horribles. Maintenant, nous pouvons être heureux à nouveau», a déclaré d’emblée Mme Melo alors qu’elle s’apprêtait à faire son entrée vendredi soir en portant un costume noir et blanc fait de coquillages qui couvraient à peine son corps.

Le Sambadrome de Rio accueille le défilé depuis les années 1980 et est un symbole des festivités du Carnaval de Rio, au Brésil. Pendant la pandémie, c’était devenu un refuge pour plus de 400 sans-abri et un centre de vaccination.

Le Brésil a confirmé ses premiers cas de coronavirus à la mi-mars 2020, juste après la fin des festivités du Carnaval. L’édition 2021 a été annulée en raison de l’augmentation des cas liés au variant delta. Selon Our World in Data, un site de recherche en ligne, plus de 663 000 personnes sont décédées de la COVID-19 au Brésil.

Des communautés entières se rassemblent autour des écoles de samba concurrentes, dont les spectacles sont non seulement une source de fierté mais aussi d’emploi puisque les préparatifs nécessitent d’innombrables couturières, soudeurs, costumiers et plus encore. Il y a des mois de répétitions pour les danseurs et les batteurs, afin que les participants puissent apprendre la mélodie et les paroles de la chanson de leur école. La pandémie a bouleversé le mode de vie de ces écoles de samba pendant deux ans.

Sao Paulo a également lancé son défilé de carnaval vendredi soir. Les défilés des deux villes ont généralement lieu en février ou en mars, mais leurs maires ont conjointement annoncé en janvier qu’ils reportaient le Carnaval de deux mois en raison des préoccupations concernant la transmission du variant omicron.

Le nombre de cas de COVID-19 et de décès a chuté depuis, et plus des trois quarts des Brésiliens sont entièrement vaccinés, selon le ministère de la Santé du pays. Depuis mars, les autorités locales autorisent les matchs de football avec une assistance complète.

Les autorités de Rio ont déclaré plus tôt cette semaine que les participants au défilé devraient présenter une preuve de vaccination, mais les médias ont montré que les participants n’ont eu aucun mal à obtenir des billets ou à entrer dans le Sambadrome sans montrer les documents requis.

Un siège dans les gradins coûte environ 50 $, mais les sièges les plus coûteux se vendaient plus de 1260 $. Si c’est cher pour les touristes, c’est souvent gratuit pour les gens qui participent au défilé, comme Juciara do Nascimento Santos. Cette femme âgée de 66 ans était parmi les fêtards qui ont commencé le défilé de cette année avec l’école de samba Imperatriz Leopoldinense.

«Nous avons dû prendre soin de nous pendant cette période afin d’être ici aujourd’hui pour célébrer la vie», a déclaré Mme Santos, qui participe au Carnaval de Rio avec l’école de samba Imperatriz Leopoldinense depuis 1984. Cette fois, elle était dans la section des baianas, souvent réservée aux femmes les plus âgées de chaque école de samba. Beaucoup de ces écoles de samba ont déclaré avoir perdu plusieurs de leurs baianas à cause du virus.

Pour ceux qui ne voulaient pas payer le prix d’entrée, il y avait des fêtes de rue de l’autre côté de Rio, malgré le refus de l’hôtel de ville de les autoriser, citant le manque de temps pour se préparer. Certains organisateurs s’en fichent, arguant que la célébration du Carnaval n’était pas subordonnée au consentement des autorités, et les fêtards sont descendus dans la rue.

