Coups de feu près du cégep Montmorency: le maire Boyer s’adressera aux médias

LAVAL — L’opération de déconfinement a été complétée au collège Montmorency, à Laval, dans la nuit de vendredi à samedi peu après minuit, là où environ 500 étudiants et membres du personnel s’étaient barricadés pendant plusieurs heures à la suite de coups de feu tirés à proximité.

Quatre personnes ont été blessées par des coups de feu tirés dans un parc voisin du cégep. Trois d’entre elles se sont réfugiées à l’intérieur de l’établissement, suscitant l’émoi et de la confusion en début de soirée vendredi. Les policiers ont alors mis en branle le protocole de confinement.

«Vers 21 h 30 hier soir, on a commencé tranquillement à déconfiner les classes par groupes de 20-25 étudiants. Il y avait environ 500 personnes, des étudiants et du personnel, à faire sortir du cégep et passé minuit on a réussi à sortir tout le monde», a précisé la sergente Geneviève Major, porte-parole du Service de police de Laval (SPL) tôt samedi matin.

Selon le récit des événements rapporté par le Service de police de Laval (SPL), le premier appel d’urgence a été reçu à 17h22, vendredi, pour signaler une personne blessée par arme à feu.

Deux hommes de 20 ans et un autre de 19 ans, blessés par balle, ont été transportés à l’hôpital. La quatrième personne a été blessée légèrement par un éclat de balle et soignée sur place. Leurs vies ne sont pas menacées.

«On a toujours trois victimes à l’hôpital, trois hommes âgés d’une vingtaine d’années, qui ont été rencontrés par les enquêteurs. Il n’y a pas eu d’arrestation pour le moment, mais au moins une des victimes, un homme âgé de 20 ans, est connue de nos services pour des antécédents de violence. Pour l’instant, le lien entre les victimes et le suspect reste à déterminer au niveau de l’enquête», a souligné la sergente Major.

Les autorités réagissent

Plus de détails sur le suspect recherché pourraient être dévoilés lors d’une conférence de presse samedi matin, vers 11 h 00, du chef du Service de police de Laval, Pierre Brochet. Il sera accompagné du maire de Laval, Stéphane Boyer, qui tenait à réagir à cet autre épisode de coups de feu dans sa ville située sur la couronne nord de Montréal.

Le premier ministre du Québec, François Legault, s’est tourné vers le réseau social Twitter vendredi soir pour indiquer que son gouvernement suit aussi la situation de près, d’autant plus que les élèves et le personnel d’un autre cégep ont été placés en confinement barricadé plus tôt dans la journée de vendredi à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, où un homme de 19 ans portant une veste pare-balles a semé l’émoi. Dans ce cas-ci, personne n’a été blessé et le suspect a été arrêté et devra faire face à des accusations pour avoir proféré des menaces.

«La fusillade près du collège Montmorency est troublante. François Bonnardel est en contact avec les forces de l’ordre, a indiqué M. Legault dans un gazouillis. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Nous combattrons sans relâche la violence armée dans nos rues pour que le Québec reste un endroit sécuritaire.»

Des heures d’attente dans la noirceur

Que ce soit au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ou au Collège Montmorency, toutes les personnes qui se trouvaient à l’intérieur au moment des faits avaient reçu la consigne de se cacher, barrer les portes et fermer les lumières. Dans les deux cas, des jeunes avaient communiqué par texto avec leurs proches grâce à leur téléphone cellulaire.

Tout au long de la soirée, de nombreux proches des personnes confinées ont inondé d’appels la ligne d’urgence 9-1-1 à Laval, ce qui a forcé le SPL a lancé un message aux gens de cesser d’appeler.

«Il y a environ 500 étudiants dans le cégep, on ne peut pas répondre pour chacune des personnes. On peut rassurer la population, les élèves sont en sécurité», avait tenu à souligner la sergente Major.

Comme au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, le déconfinement au Collège Montmorency à Laval s’est déroulé par étape, soit au fur et à mesure que les policiers complétaient les fouilles des lieux.

«Pour l’instant, rien ne porte à croire que le suspect est entré à l’intérieur du cégep», a confirmé la porte-parole du SPL samedi matin.

Pour en sortir, les autorités ont procédé à l’identification de chaque personne avant de les escorter vers la sortie.

Les gens ont toutefois dû laisser leur véhicule sur place afin de préserver la scène de crime pour les enquêteurs.