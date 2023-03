Coups de feu tirés sur une résidence de l’arrondissement Rivière-des-Prairies

MONTRÉAL — La police de Montréal enquête sur des coups de feu tirés, dans la nuit de vendredi à samedi, vers une résidence de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Ce sont des appels au 911, vers 1 h 20 samedi matin, qui ont alerté les policiers, à propos de forts bruits de vitres brisées sur la rue Anna-Paquin, à proximité de l’intersection avec la rue Mariana Jodoin.

À leur arrivée sur les lieux, le ou les suspects avaient déjà pris la fuite à bord d’un véhicule, dont la description n’a pas été fournie.

«Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté que les bris de vitres étaient dus à des coups de feu qui ont été tirés en direction d’une résidence. Ils ont localisé des projectiles d’arme à feu ainsi que des douilles au sol», a indiqué Véronique Dubuc, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Personne n’a été blessé lors de l’événement.

«Un périmètre de sécurité a été établi pour protéger la scène de crime. L’escouade canine, les techniciens en identité judiciaire ainsi que les enquêteurs vont analyser la scène et colliger les informations pour tenter d’établir les causes et circonstances de cet évènement», a précisé l’agente Dubuc.

L’enquête du SPVM se poursuit.