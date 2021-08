Coups de feu vers des policiers à Montréal: une attaque «gratuite» et «inadmissible»

MONTRÉAL — Deux agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été la cible de coups de feu dans la nuit de lundi à mardi, une agression que le directeur du SPVM, Sylvain Caron, a qualifiée de «purement gratuite» et «inadmissible».

Situation particulière, le chef de la police a invité les médias mardi soir au quartier général du SPVM pour faire le point sur l’agression qui s’est produite près de l’intersection du boulevard Décarie et de la rue Saint-Jacques, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, vers 1h30 mardi.

Selon le SPVM, deux policiers ont été «ciblés par des coups de feu» alors «qu’ils quittaient le Centre Universitaire de Santé McGill».

«Ce qui m’interpelle aujourd’hui, c’est la gratuité de cet acte de violence dirigé spécifiquement vers nos policiers», a dénoncé Sylvain Caron.

Le directeur du SPVM a expliqué que deux policiers sortaient du stationnement de l’hôpital lorsqu’ils ont entendu des détonations.

«Ils se sont réfugiés derrière l’autopatrouille avant de demander de l’aide et avant de se coucher au sol, la policière a senti une brûlure sur l’avant-bras gauche», a précisé Sylvain Caron.

Deux impacts de balle et un projectile ont été retrouvés sur les lieux.

«Permettez-moi d’adresser un message particulier à mes employés ce soir, ayez-confiance en vos collègues qui mènent l’enquête, tous les moyens seront mis à leur disposition pour solutionner ce crime», a précisé le directeur de la police.

Des recherches ont été menées dans le secteur peu après l’incident, mais elles n’ont pas permis d’identifier un suspect. On ne connaît pas non plus le mobile de l’agression pour le moment.

Des agents de l’escouade des crimes majeurs du SPVM sont arrivés sur les lieux de l’agression mardi matin pour diriger l’enquête.

La police ne rapportait pas d’inconvénients majeurs dans le fonctionnement des services de l’hôpital.

La police a invité toute personne qui aurait des informations concernant ce crime à signaler le 911 ou à communiquer de façon anonyme avec Info-crime.