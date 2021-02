Cour d’appel fédérale: poursuite des audiences sur l’entente sur les tiers pays sûrs

La Cour d’appel fédérale entend pour une deuxième journée, mercredi, les arguments des avocats dans la cause de l’entente sur les tiers pays sûrs.

En juillet dernier, la Cour fédérale avait jugé que cette entente signée entre le Canada et les États-Unis violait les droits à la liberté et à la sécurité de la personne prévus dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Le gouvernement fédéral en appelle donc de cette décision devant la Cour d’appel fédérale.

Le Conseil canadien pour les réfugiés, le Conseil canadien des Églises et Amnistie internationale allèguent que l’entente brime les droits des demandeurs d’asile qui voudraient entrer au Canada depuis les États-Unis pour y obtenir protection.

L’entente sur les tiers pays sûrs prévoit qu’un demandeur d’asile doit présenter sa demande dans le premier pays sûr où il arrive, soit le Canada, soit les États-Unis.

Les trois groupes soutiennent qu’un demandeur qui est refoulé vers les États-Unis risque la détention et dans des conditions qu’ils ne jugent pas acceptables.