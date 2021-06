Cour d’appel: les coroners à temps partiel ne peuvent pas se syndiquer

MONTRÉAL — Les coroners à temps partiel n’ont bel et bien pas le droit de se syndiquer, a confirmé la Cour d’appel.

Le Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, qui voulait syndiquer les coroners à temps partiel, vient ainsi de perdre une autre bataille en ce sens.

La Cour d’appel vient de confirmer le jugement à cet effet de la Cour supérieure de décembre 2019. Et, auparavant, le Tribunal administratif du travail avait aussi tranché dans le même sens.

Le tribunal a statué que ces coroners à temps partiel ne répondent pas à la définition de «salariés» en vertu du Code du travail et qu’ils ne peuvent donc pas se syndiquer.

Le SCFP avait plaidé le fait que ceux-ci étaient subordonnés à la coroner en chef, qui coordonne et surveille le travail des coroners, et qu’ils devaient se soumettre à ses ordres et directives.

Mais le tribunal a statué qu’ils n’étaient pas des salariés et qu’ils jouissaient en fait d’un niveau d’indépendance très élevé, comme un décideur quasi-judiciaire.