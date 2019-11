Cour suprême: Nicholas Kasirer salué pour son esprit vif et son dévouement

OTTAWA — Des collègues de Nicholas Kasirer l’ont couvert d’éloges pour son sens de la justice et son dévouement professionnel, alors qu’ils accueillaient le nouveau juge à la Cour suprême du Canada lors d’une cérémonie lundi.

Le juge Kasirer, qui est parfaitement bilingue, a siégé à la Cour d’appel du Québec pendant une décennie et a enseigné le droit pendant 20 ans à l’Université McGill où il a notamment été doyen de la faculté de droit.

M. Kasirer a été nommé juge de la Cour suprême en août après que sa nomination eut été proposée par le premier ministre Justin Trudeau.

Le juge en chef Richard Wagner a déclaré que Nicholas Kasirer avait déjà fait preuve d’un sens profond de la collégialité, de dévouement et de la fierté de faire son travail.

David Lametti, qui a été ministre de la Justice dans le plus récent cabinet de Justin Trudeau, a noté que le juge Kasirer s’est joint à la Cour à un moment où le plus haut tribunal cherche à être plus accessible aux Canadiens.

M. Lametti a dit avoir bon espoir que le juge Kasirer aidera à faire progresser ces efforts de la Cour.