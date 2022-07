Couronne: Gabriel Sohier Chaput cherchait bien à fomenter la haine contre les juifs

MONTRÉAL — La Couronne aura fort à faire pour démontrer hors de tout doute raisonnable que Gabriel Sohier Chaput a fomenté la haine contre les juifs.

Bien que le Montréalais de 35 ans ait admis être l’auteur d’un article publié sur un site d’extrême-droite qui a mené aux accusations criminelles contre lui, la barre est assez haute en termes judiciaires pour faire la démonstration que les écrits en question visaient bel et bien à fomenter la haine.

Gabriel Sohier Chaput a signé environ un millier d’articles sous le nom de plume Zeiger sur le site néonazi The Daily Stormer dont il était l’un des plus prolifiques auteurs. C’est l’un de ces articles publié en 2017 qui a mené à la plainte contre lui lorsque sa véritable identité a été découverte.

Le procureur Patrick Lafrenière a ainsi entamé son plaidoyer, vendredi, en Cour du Québec, affirmant d’entrée de jeu qu’il démontrerait que les propos étaient de nature publique, ce qu’il a soutenu en invoquant le fait que The Daily Stormer est un site web d’accès public.

Il s’est ensuite évertué à démontrer que le contexte dans lequel les propos litigieux ont été publiés est haineux.

Me Lafrenière a souligné que le site hébergeant l’article affiche des photos d’Adolf Hitler, des images associées au nazisme et que l’article lui-même affirmait que 2017 serait l’année du nazisme «sans arrêt, partout».

«Il faut absolument tenir compte du contexte, a affirmé le juriste. Le nazisme, c’est la plus grande manifestation de la haine envers les juifs.»

Me Lafrenière a souligné que les propos dégradants de l’article, son ton agressif et le fait de qualifier les juifs comme «nos ennemis» dans un passage «sont susceptibles de provoquer la haine» contre la communauté juive.

En mars dernier, lors de son plaidoyer en défense, l’avocate de l’accusé, Me Hélène Poussard, avait avancé que son client faisait de l’ironie et cherchait plutôt à «faire rire» ses lecteurs. Gabriel Sohier Chaput avait lui-même affirmé à cet effet que The Daily Stormer était un «site parodique».

Le Daily Stormer «a toutes les apparences d’un journal sérieux en ligne», a répliqué vendredi matin Me Lafrenière.

Quant à la prétention de Me Poussard selon laquelle les propos de son client sont déplacés, grossiers et inappropriés, mais ne sont pas un crime, le procureur de la Couronne a contré qu’ils le sont puisque de qualifier une communauté de «nos ennemis» incite bel et bien à la haine contre cette communauté.

La plaidoirie de Me Lafrenière devait se poursuivre en après-midi.

Déjà, toutefois, il avait annoncé son intention de démontrer également que l’accusé est bien l’auteur de la totalité de l’article, alors que celui-ci soutient que certains termes dérogatoires à l’endroit des juifs ont été ajoutés par l’éditeur.

Me Lafrenière s’est dit en mesure de démontrer également que Gabriel Sohier Chaput avait bel et bien une intention criminelle en rédigeant ces propos, soit de fomenter la haine contre les juifs.

Une quarantaine de manifestants se réclamant de la mouvance antifasciste se trouvaient devant le palais de justice de Montréal pour exprimer leur absence de confiance envers «le système judiciaire pour combattre l’influence de l’extrême-droite et la menace fasciste».