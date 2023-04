Couronnement du roi Charles: trois couronnes, deux carrosses et un chemin plus court

LONDRES — Le roi Charles III prévoit de prendre un trajet plus court et plus paisible pour se rendre à l’abbaye de Westminster pour son couronnement, réduisant ainsi l’itinéraire de procession que sa mère a emprunté en 1953, afin d’organiser un événement plus modeste qui comprendra quelques touches modernes, a déclaré le palais de Buckingham dimanche.

La cérémonie discrète du 6 mai sera tout de même imprégnée d’anciennes traditions et ornée des joyaux royaux de la Couronne, mais comportera également son propre emoji sur mesure, reflétant le premier couronnement britannique de l’ère des médias sociaux. Celui de la reine Elizabeth II a été le premier couronnement télévisé il y a 70 ans.

Rompant avec la tradition, Charles et Camilla, la reine consort, sortiront du palais de Buckingham dans le carrosse noir doré du jubilé de diamant, tiré par des chevaux, qui a été construit pour le 60e anniversaire d’Elizabeth. Il a le chauffage, la climatisation, des vitres électriques et un système de suspension qui offrira une conduite plus confortable que celui dont disposait sa mère pour son intronisation.

Le parcours de deux kilomètres est un peu plus court que celui qu’Elizabeth a emprunté pour se rendre à l’église royale. La procession passera par l’Arche de l’Amirauté, le Trafalgar Square et une statue de Charles I, le monarque décapité en 1649, et par les chambres du Parlement avant d’arriver pour le service religieux de 11 heures.

Alors que Charles veut montrer que la monarchie est toujours pertinente dans la Grande-Bretagne moderne et multiculturelle, il a déclaré qu’il prévoyait d’alléger l’institution. Le couronnement devrait refléter cela avec une cérémonie plus courte et moins extravagante que le service de trois heures qui a intronisé Elizabeth II.

Néanmoins, une grande partie de l’inestimable attirail de couronnement utilisé depuis des siècles fera partie du couronnement de Charles et de Camilla, notamment cinq épées symboliques, deux sceptres et l’anneau du souverain en saphir avec une croix en rubis sertie de diamants.

Camilla, qui portera la couronne de la reine Mary, tiendra un sceptre controversé en ivoire. La Grande-Bretagne a interdit presque totalement le commerce de produits en ivoire d’éléphant et le prince William, héritier du trône, a fait campagne contre le trafic illégal de parties d’animaux.

Au cours de la cérémonie solennelle dirigée par Justin Welby, archevêque de Cantorbéry, Charles sera couronné roi avec la couronne de Saint-Édouard, la pièce maîtresse des joyaux de la Couronne vue par des millions de personnes chaque année à la Tour de Londres.

La couronne, qui est l’inspiration pour l’emoji du couronnement, comporte un cadre en or massif pesant 2,2 kilogrammes serti de rubis, d’améthystes, de saphirs, de grenats, de topazes et de tourmalines et a un capuchon en velours violet et une bande d’hermine. Elle a été portée par Elizabeth lors de son couronnement et a été réajustée pour son fils.

À la fin de la cérémonie, Charles passera à la couronne d’État impériale plus légère pour le cortège de retour au palais.

Contrairement à l’itinéraire de huit kilomètres qu’Elizabeth et son mari le prince Philip ont emprunté autour de Londres en 1953, Charles et Camilla reviendront comme ils sont venus, mais dans une voiture vieille de 260 ans utilisée à chaque couronnement depuis celui de William IV en 1831.

Le Gold State Coach, qui pèse 4000 kilogrammes et est tiré par huit chevaux, est connu pour sa conduite difficile.

Elizabeth l’a décrit comme «horrible», la reine Victoria s’est plainte de son «oscillation affligeante» et William IV – connu sous le nom de Sailor King – a dit que c’était comme «être balloté à bord d’un navire dans une mer agitée».

«Lorsque vous le suivez, vous pouvez l’entendre craquer, ce qui donne l’impression qu’un vieux galion avance, a déclaré Martin Oates, qui a participé à sa restauration et qui marche derrière en tant que préposé aux freins. Ce n’est pas tout à fait une machine à laver, mais où d’autres véhicules vont simplement de l’arrière vers l’avant, cela se déplace d’un côté à l’autre.»

Le carrosse doré est si lourd qu’il ne peut avancer qu’au pas. Cela devrait donner plus de temps aux personnes le long de la route pour voir le roi et la reine nouvellement couronnés.

Les troupes militaires en parade salueront le roi et la reine dans les jardins du palais de Buckingham, suivies de trois acclamations des militaires.