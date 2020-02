Course à la direction du PQ: un débat sur l’mmigration se dessine

MONTRÉAL — Un débat sur l’immigration se dessine dans la course à la direction du Parti québécois (PQ).

Les candidats confirmés et pressentis ont pris part à un rassemblement du parti vendredi soir dans l’est de Montréal et l’un d’entre eux, Frédéric Bastien, a plaidé pour une réduction du seuil d’immigration au Québec.

En mêlée de presse, l’historien a affirmé que le Québec accueillait en proportion deux fois et demie plus de nouveaux arrivants que la France, tout en étant une société minoritaire qui n’a pas de moyens additionnels pour les intégrer.

«Il y a des débats que je n’ai pas peur de faire, a-t-il déclaré. (…) Il ne faut pas se laisser intimider par nos adversaires, qui de toute façon vont nous traiter d’intolérants, de bigots, fermés sur nous-mêmes. On va avoir droit à un chapelet d’accusations.»

L’avocat spécialisé en immigration Stéphane Handfield, qui songe à se présenter, a plutôt fait valoir qu’il faut faire adhérer les nouveaux arrivants au projet indépendantiste.

«Tendre la main aux communautés culturelles, ils sont plus de 50 000 par an à choisir le Québec, a-t-il fait valoir. Peut-être qu’on est rendu à un point où les nouveaux arrivants vont être convaincus de notre projet. Ce n’est pas en les mettant de côté (qu’on va y arriver).»

Il soutient en outre que les seuils d’immigration doivent être déterminés en fonction «d’analyses sérieuses et non pas en garrochant des chiffres à gauche et à droite parce que c’est populiste».

La course à la direction du PQ sera officiellement lancée samedi avec le dévoilement des règles, qui seront établies par la conférence des présidents, une des instances du parti.

À ce jour, le député Sylvain Gaudreault, l’avocat Paul St-Pierre Plamondon et M. Bastien ont annoncé officiellement leur candidature. M. Handfield devrait faire connaître ses intentions une fois les règles connues, tandis que l’humoriste Guy Nantel a fait savoir qu’il était intéressé.

L’élection du nouveau chef aura lieu le 19 juin.