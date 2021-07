Course à la mairie de Rimouski: Virginie Proulx veut faire de la politique autrement

MONTRÉAL — Candidate à la mairie de Rimouski, Virginie Proulx, 39 ans, appelle à revoir l’aménagement urbain, à repenser la manière de concevoir nos villes et se penche sur la crise du logement qui frappe même les régions les plus éloignées du Québec.

La politique à l’ancienne? Très peu pour elle. Comme plusieurs femmes de sa génération, Virginie Proulx, conseillère municipale qui veut prendre les rênes de Rimouski, s’est lancée en politique pour secouer les choses. Pas comme une tempête, mais à la manière d’une vague. À l’image de celles qu’on pourrait apercevoir sur le fleuve qui longe son coin de pays.

Environnement, télétravail et logement

L’environnement est au cœur de ses préoccupations comme l’est son désir de développer une ville à échelle humaine.

«Il y a tellement de choses qu’on pourrait faire différemment», répond Virginie Proulx lorsqu’on lui demande ce qu’il manque à sa municipalité à l’heure actuelle.

Elle propose par exemple que l’urbanisme soit repensé de façon à profiter davantage de sa position enviable, qui pour le moment, «n’est pas tournée vers le fleuve».

La pandémie appelle également les municipalités à revoir la façon de concevoir l’aménagement urbain, parce que d’une part le télétravail est là pour rester. Le temps où tous convergeaient vers le centre-ville et retournaient dormir dans leur ville-dortoir est révolu.

D’autre part la pandémie et le télétravail ont poussé plusieurs familles à délaisser les grands centres pour s’établir en région. Si bien qu’on parle aussi de pénurie de logements dans le Bas-Saint-Laurent. Le taux d’inoccupation à Rimouski a chuté sous la barre du 1 % confirme la conseillère pour le district du Bic.

Engagement citoyen et réseaux sociaux

Face à la frustration des citoyens sur les réseaux sociaux, Virginie Proulx suggère aux élus de présenter les projets en amont et d’inclure les gens dans la discussion.

Une manière, selon elle, de prévenir la colère qu’ils ressentent. Parce que cette grogne est en partie attribuable à l’insatisfaction de la population qui se sent mise de côté.

Elle avance que les gens cherchent à s’exprimer, mais s’en prennent aux réseaux sociaux faute de trouver un espace pour partager leur point de vue.

«Je pense que si on avait plus d’endroits où on pouvait dialoguer avec la population on éviterait ces frustrations-là et on écouterait d’emblée les citoyens avant de développer et de déposer des projets», ajoute-t-elle.

Elle rêve d’une plus grande flexibilité, d’une plus grande ouverture de l’appareil municipal. Elle est d’avis que cela permettrait aussi de raviver la participation citoyenne.

Il faut revoir les processus «pour avoir des municipalités qui arrivent en 2021» prône la conseillère qui s’apprête à franchir le cap de la quarantaine.

«On ne peut pas continuer d’avancer avec des façons de faire qui ne correspondent plus avec la société. Il faut développer des gouvernements de proximité qui travaillent avec les citoyens.»

Un défi de taille attend donc la personne qui montera au pouvoir. Or, celle qui cumule les diplômes – bac en administration des affaires, maîtrise en administration publique et doctorat en développement régional – ne semble pas du tout intimidée par l’ampleur de la tâche. Au téléphone, sa voix est calme. Elle est lucide, mais également passionnée.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.