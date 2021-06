Course à la mairie de Trois-Rivières : Valérie Renaud-Martin veut défaire les mythes

MONTRÉAL — Être à l’écoute de ses concitoyens est au coeur de l’engagement politique de Valérie Renaud-Martin. La trifluvienne de 39 ans mise sur cette proximité avec les électeurs et sur ses projets, notamment celui de faciliter l’accès aux espaces verts, afin de remporter la mairie de Trois-Rivières lors des élections municipales de novembre.

Valérie Renaud-Martin a été élue au conseil municipal de Trois-Rivières en 2017. Bien que la femme de 39 ans ait déjà tenté sa chance aux élections fédérales en 2019 sous la bannière libérale, c’est la proximité avec les gens qui l’a convaincue qu’elle était à sa place dans son siège d’élue à l’hôtel de ville.

Acquérir plus de responsabilités si elle devenait mairesse ne lui fait pas peur. Et ce, même si elle élève seule son garçon qui aura bientôt 12 ans. Le secret? «Il faut bien s’entourer», affirme-t-elle. «J’ai une famille qui me supporte énormément donc ça, c’est vraiment important. J’implique aussi mon fils là-dedans, je l’amène avec moi, et il y a sa grand-maman, les amis.»

«Ce n’est pas parce qu’on a des enfants, ou qu’on élève seul son enfant qu’on ne peut pas poursuivre ses objectifs, atteindre ses buts et avoir des rêves, ajoute-t-elle. Je veux montrer à mon fils que lorsqu’on a des convictions, quand on a des valeurs et qu’on s’implique dans la société, on peut faire avancer les choses.»

Si elle n’a pas craint de s’engager en politique, elle avance tout de même sur un terrain jalonné par les hommes qui l’ont précédée. Si elle est élue, elle deviendrait la première mairesse trifluvienne.

Programme politique

La candidate a récemment lancé sa campagne électorale en présentant ses quatre grandes orientations. L’aspirante mairesse veut faire de la ville un pôle économique. Elle est convaincue que «Trois-Rivières a tout le potentiel pour devenir une force économique pour la région (de la Mauricie), mais aussi pour le Québec».

Elle désire également être à l’écoute des citoyens, mieux gérer les fonds publics et miser sur le plein air urbain.

Il existe présentement des rivières et des parcs qui sont moins facilement accessibles aux résidents. «Nous avons la chance d’avoir de belles forêts urbaines un peu partout sur notre territoire, a-t-elle indiqué sur sa page Facebook en marge du dévoilement de sa campagne. Ma vision, c’est que chaque milieu bénéficie de son espace naturel qui permette aux gens de pratiquer des activités de plein air proche de chez eux.»

Et profiter du plein air gratuitement ou du moins de façon abordable, faudrait-il ajouter, car pour Valérie-Renaud Martin, accessibilité veut aussi dire prix accessible surtout quand il est question des familles.

Elle a d’ailleurs critiqué la décision de hausser le tarif des camps de jour de Trois-Rivières de 40 % «au détriment des enfants», tandis que quelques semaines plus tard, la Ville annonçait des surplus.

Selon elle, une meilleure gestion des fonds publics implique qu’on gère l’argent des citoyens et qu’on pense à eux lorsque vient le temps de prendre une décision. Elle souhaite implanter une gestion des fonds publics orientée vers une diminution des taxes.

Si elle est élue mairesse, l’une de ses préoccupations sera de «faire sortir la politique de l’hôtel de ville» et d’aller à la rencontre des citoyens là où ils se trouvent en organisant un rendez-vous annuel dans chaque district.

Campagne hybride

Questionnée sur les défis de mener une campagne alors que la province se déconfine progressivement, la conseillère du district des Carrefours indique que l’objectif demeure de se faire connaître davantage, mais qu’il faut trouver des moyens d’innover.

Pour l’heure, sa priorité est: «consulter, consulter, consulter». La candidate va donc organiser des rencontres en visioconférences et d’autres en personne pour prendre le pouls des résidents, entrepreneurs et différents acteurs de la ville. «C’est sûr que j’ai des idées, mais je veux travailler avec les gens», souligne la conseillère municipale.

L’autre défi sera de créer un climat de confiance, souligne la politicienne. «Je veux que les conseillers, conseillères sentent qu’ils peuvent venir me voir à tout moment. Je veux qu’on puisse travailler ensemble, qu’on soit vraiment une équipe plutôt que des adversaires.»

«Je veux aussi déboulonner les mythes et changer la perception qu’en politique, on doit démolir quelqu’un pour arriver à ses fins», ajoute-t-elle en lien avec les tensions qui peuvent parfois surgir entre collègues au sein du conseil municipal.

«On parle beaucoup du climat sur les réseaux sociaux ces jours-ci, mais il y a des commentaires ou des comportements qu’on n’accepterait même pas de la part des citoyens, pourquoi devrait-on les accepter entre nous?», demande-t-elle.

Un de ses buts sera donc de redorer la politique municipale en changeant les façons de faire, mais aussi les façons d’agir.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.