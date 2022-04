Cous de feu en N.-É.: les deux suspects sont libérés sans accusation

HALIFAX — La GRC de la Nouvelle-Écosse a libéré deux hommes soupçonnés d’avoir ouvert le feu vendredi soir dans le village d’East Preston, près de Halifax.

Le caporal Chris Marshall a indiqué que les deux suspects, âgés respectivement de 26 et de 21 ans, ont été remis en liberté sans accusation et que l’enquête se poursuivait.

Le policier a ajouté que l’hypothèse d’un troisième suspect avait été abandonnée. Il a également confirmé qu’aucun coup de feu n’avait été tiré à North Preston, contrairement aux signalements initiaux.

Les deux hommes se connaissent. Aucun d’entre eux n’a été blessé.

Dans un communiqué, la GRC a rapporté qu’un véhicule volé aurait été retrouvé. Celui-ci a été examiné par les Services d’identité judiciaire de la GRC et sera remis au propriétaire dès que le processus aura été complété.

Vendredi soir, la police a averti la population de verrouiller ses portes et de se mettre à l’abri en raison de coups de feu qui avaient été tirés à East Preston et North Preston. La GRC disait rechercher deux suspects de sexe masculin qui ont été vus en train de courir dans une zone boisée et qui seraient armés.