Coûts de l’essence: la police se prépare pour les vols à la pompe

La police et les petits détaillants se préparent à une augmentation des vols d’essence à la pompe, alors que les prix du carburant à travers le Canada montent en flèche à la suite des sanctions contre la Russie qui ont mis de la pression sur l’approvisionnement mondial en pétrole.

L’invasion de l’Ukraine il y a un peu plus de deux semaines a incité certains pays, dont les États-Unis, à interdire les importations de pétrole russe ou à s’orienter vers leur suppression progressive.

Les coûts de l’essence ont varié entre 1,60 $ et 1,90 $ le litre la semaine dernière, indique le site web de suivi des prix de l’essence GasBuddy.com.

Un porte-parole de l’Association des chefs de police de l’Ontario a déclaré que l’industrie de la vente au détail avait commencé à entendre parler de problèmes de vol.

Le directeur de l’association, Joe Couto, a expliqué que les budgets des gens sont vraiment serrés ces jours-ci et que certaines personnes, en désespoir de cause, pourraient être tentées de faire le plein et de quitter sans payer.

Il admet que «ce sont des moments difficiles pour l’ensemble des Canadiens».

Le groupe travaille avec l’Ontario Convenience Stores Association, qui représente 7500 détaillants, pour faire pression sur le gouvernement provincial en faveur d’une législation obligeant les gens à payer à l’avance, comme ce qui est déjà en place en Colombie-Britannique et en Alberta.

«Cela éviterait vraiment beaucoup de cas de vols à la pompe», a déclaré M. Couto.

«Pour nous, c’est principalement une question de sécurité pour les personnes qui travaillent dans les stations-service, mais pour nos services de police, cela représente un coût important non seulement pour répondre, mais aussi pour enquêter.»

Le Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs a déclaré que les prix élevés de l’essence ont déjà stimulé une augmentation des vols de carburant. Le conseil a noté que de nombreux magasins tentent toujours de se remettre financièrement de la pandémie de COVID-19 et a soutenu que les gouvernements provinciaux devraient en faire plus pour aider à compenser les coûts.

«Ce sont des problèmes mondiaux sur lesquels nous avons peu de contrôle et je pense que cela va probablement s’aggraver avant de s’améliorer», a déclaré Anne Kothawala, présidente du conseil.

Certains services de police du pays ont déclaré qu’il était trop tôt pour dire quels effets les prix record de l’essence auront sur les vols, mais beaucoup avaient déjà signalé une tendance croissante de ce type de méfaits pendant la pandémie.

Le service de police de Saskatoon a déclaré dans un communiqué avoir remarqué plus de vols d’essence dans toutes ses divisions au cours des dernières années.

Le service a déclaré qu’il n’avait pas remarqué d’augmentation ou de changement notable depuis que les prix de l’essence ont commencé à augmenter, mais a ajouté qu’il surveillerait les vols pour voir s’il y avait des tendances en développement.

À Winnipeg, l’agente Dani McKinnon a estimé que la police avait récemment reçu plusieurs déclarations de vols d’essence.

«Quand les gens sont désespérés, ils regardent les crimes de situation et ils profitent de cette situation. C’est quelque chose que nous allons certainement continuer à surveiller.»

L’agente McKinnon a déclaré que bien que le vol aux pompes soit toujours une préoccupation, les enquêteurs ont été confrontés à un cas unique cette semaine.

Carol Jones est arrivée à la garderie Little People’s Place lundi matin et a senti une odeur d’essence près des trois camionnettes de transport de l’installation. La directrice générale pensait que quelqu’un avait siphonné de l’essence dans les fourgonnettes de 15 places, mais elle a vite découvert que ce n’était pas tout.

«Nous avons découvert plus tard que les voleurs avaient en fait percé les réservoirs de gaz, détruisant les réservoirs de gaz», a-t-elle déclaré dans une entrevue.

Le centre utilise les camionnettes pour transporter plus de 80 enfants vers huit écoles différentes.

Mme Jones a indiqué qu’il y avait environ 700 $ d’essence dans les camionnettes et qu’il en coûterait des milliers de dollars pour réparer les réservoirs.

«C’est définitivement une situation urgente et ça tourne un peu au cauchemar pour tout le monde», a-t-elle déclaré.

Le Bureau d’assurance du Canada a déclaré que les agences ne surveillaient pas spécifiquement les vols d’essence des véhicules personnels. Il a noté que toutes les données sur les dommages aux véhicules liés aux vols seraient incluses dans les vols de pièces ou dans les réclamations pour vandalisme. Il est donc difficile de déterminer la fréquence à laquelle ces vols se produisent.

___

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.