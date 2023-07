Coûts du REM de l’Est à 36 milliards $: «irréaliste», juge François Legault

QUÉBEC — Un Réseau express métropolitain (REM) de l’Est à 36 milliards $ est «irréaliste», juge le premier ministre François Legault.

«J’ai été très surpris du coût de 36 milliards $. J’ai mal avalé ma gorgée de café quand j’ai lu ça», a-t-il lancé mercredi en point de presse.

Le rapport d’un comité de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) propose un REM de 34 km entièrement souterrain. Toutefois, cette nouvelle mouture du projet – rebaptisé «Projet structurant de l’Est» – fait gonfler considérablement les coûts.

«Définitivement, les Québécois n’ont pas la capacité de payer pour un projet de 36 milliards $», a affirmé M. Legault.

Le premier ministre a également indiqué que ce n’était pas ce qui avait été demandé au comité. «On avait demandé qu’il y ait peut-être une petite partie qui soit souterraine. On n’avait pas demandé à l’ARTM que ce soit complètement souterrain», a-t-il dit.

«L’enjeu quand on lance des chiffres comme ça, c’est que ça discrédite le projet en partant», a pour sa part affirmé le ministre des Finances, Eric Girard.

Le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, juge le coût trop élevé également.

«Le rapport nous donne des pistes et des recommandations à analyser et prendre en compte pour la suite. Cela dit, c’est certain que la proposition qui est faite dépasse la capacité de payer des Québécois», a indiqué l’attachée de presse Léonie Bernard-Abel.

Cette nouvelle mouture du projet aurait quatre nouvelles stations: une à Laval, deux à Rivière-des-Prairies et une à Charlemagne.

La précédente mouture proposait plutôt des structures aériennes qui ont été vivement critiquées.