COVID-10: les centrales disent oui à une négo accélérée… avec des nuances

MONTRÉAL — Les trois centrales syndicales acceptent aussi l’offre de négociation accélérée du gouvernement Legault pour les secteurs public et parapublic, à cause de la crise du coronavirus.

Toutefois, la CSQ, la CSN et la FTQ ont diffusé trois communiqués distincts dans lesquels leur réponse à cette offre de négociation accélérée comporte des nuances.

Ainsi, la Centrale des syndicats du Québec affirme carrément qu’il serait «inapproprié» de discuter et de signer des ententes qui vaudraient pour trois ans. Elle envisage plutôt des mesures temporaires, vu l’urgence de la situation.

La Confédération des syndicats nationaux demande même de suspendre les négociations pour 18 mois, estimant que le temps n’est pas propice à une négociation d’envergure. Elle aussi souhaite donc des mesures immédiates, en attendant.

Et la FTQ se dit prête à participer à ces négociations accélérées et, à tout le moins, d’écouter ce que le Conseil du trésor a à proposer.

Plus tôt cette semaine, la FIQ et l’APTS, qui représentent les infirmières et techniciennes dans la santé, avaient accepté d’emblée cette offre de négociation accélérée.

Théoriquement, les conventions collectives des 550 000 employés de l’État prennent fin le 31 mars.