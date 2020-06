COVID: 18 décès de plus au Québec

MONTRÉAL — Dix-huit nouvelles personnes ont succombé au coronavirus au Québec, ce qui porte le bilan à 5503 morts, a-t-on annoncé mardi.

Soixante-douze infections se sont ajoutées, pour un total de 55 458 cas.

Le nombre d’hospitalisations a chuté de 20 par rapport à la veille, à 435. Sept personnes de plus se trouvent aux soins intensifs, soit 38 .

On dénombrait lundi 27 299 cas dans la région de Montréal, soit 29 de plus que lundi, 5795 (+9) dans celle de Laval et 7830 (+3) en Montérégie.

Les autres développements de la journée

Un nouveau sondage laisse croire que les Québécois atteints de cancer subissent encore les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les services offerts par le réseau de la santé. Le deuxième sondage mené depuis avril dernier par la Coalition priorité cancer au Québec révèle notamment qu’un répondant sur deux considère que le ralentissement dû à la pandémie a affecté la continuité de ses soins en oncologie.

Santé Canada avise les Canadiens que certains désinfectants pour les mains, qui contiennent de l’éthanol de qualité industrielle non approuvée dans la fabrication des désinfectants pour les mains, pourraient présenter des risques pour la santé. On retrouve la liste des produits concernés ici: https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73269a-fra.php

Les visites guidées gratuites reprennent dans la plupart des centres d’interprétation et des centrales ouvertes au public d’Hydro-Québec. Afin d’assurer le respect des consignes sanitaires et de distanciation physique, les réservations sont obligatoires.