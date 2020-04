COVID-19: 106 nouveaux décès et 49 nouvelles hospitalisations au Québec

QUÉBEC — La COVID-19 a entraîné 106 nouveaux décès au Québec au cours de la dernière journée. Le plus récent bilan dévoilé samedi par le ministère de la Santé et des Services sociaux fait maintenant état de 1446 personnes décédées après avoir été infectées par le nouveau coronavirus.

En ce qui concerne le nombre de cas dépistés, la liste s’est rallongée de 651 nouvelles personnes infectées dans la province pour un total de 23 267 cas.

Parmi les personnes contaminées, 49 nouveaux patients ont dû être hospitalisés. Les hôpitaux comptent maintenant 1509 patients atteints de la COVID-19, dont 217 se trouvent aux soins intensifs. Ce nombre pourrait représenter une bonne nouvelle puisqu’il s’agit d’une diminution de 10 cas sévères par rapport à vendredi.

Autre donnée encourageante, 5057 personnes ayant contracté le virus du SRAS-CoV-2 qui cause la maladie à COVID-19 sont considérées guéries.

Les régions les plus durement touchées par l’épidémie au Québec sont Montréal (11 161 cas), la Montérégie (2736), Laval (2589), Lanaudière (1723), la Mauricie-et-Centre-du-Québec (1107) et les Laurentides (1056).

Suivent ensuite deux régions affectées, mais dont le nombre de cas se maintient encore sous la barre du millier, soit l’Estrie (813 cas) et la Capitale-Nationale (720).

Les régions qui s’en tire plutôt bien sont Chaudière-Appalaches (367 cas), le Saguenay – Lac-Saint-Jean (266 cas), l’Outaouais (246 cas), la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (156 cas), l’Abitibi-Témiscamingue (150 cas) et la Côte-Nord (108 cas).

Ailleurs, le virus semble avoir épargné jusqu’ici le Bas-Saint-Laurent (36 cas), le Nunavik (14 cas), le Nord-du-Québec (8 cas) et les Terres-Cries-de-la-Baie-James (6 cas).

Rappel des consignes

En marge de son bilan quotidien, le gouvernement du Québec rappelle l’importance de se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon surtout lorsque l’on doit sortir de chez-soi.

On insiste aussi sur l’importance de maintenir une distance physique de deux mètres avec les autres personnes et de demeurer à la maison sauf pour des sorties essentielles.

De plus, on recommande désormais le port d’un masque ou d’un vêtement qui couvre le visage dans les lieux publics ou les transports en commun lorsqu’il n’est pas possible de respecter la consigne de distanciation de deux mètres.

Toute personne qui ressent des symptômes liés à la COVID-19 comme la toux, la fièvre ou des difficultés respiratoires, doit s’isoler et consulter le guide d’autosoins disponible en ligne.