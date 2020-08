COVID-19: 126 nouveaux cas et cinq décès sont signalés au Québec

MONTRÉAL — Le nombre de nouvelles infections annoncées quotidiennement au Québec est demeuré sous le plateau des 150 pour une troisième journée d’affilée.

Selon les données du ministère de la Santé du Québec publiées samedi, 126 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés au cours des dernières heures. Le nombre de personnes atteintes par le coronavirus depuis le début de la pandémie s’élève dorénavant à 60 367 dans la province.

On avait rapporté 108 cas vendredi et 133 la journée précédente.

Les autorités ont déploré cinq nouveaux décès, dont un avant le 31 juillet, portant ainsi ce triste bilan à 5692.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté pour la première fois depuis plusieurs jours. On comptait 156 patients atteints de la COVID-19 dans un centre hospitalier, une augmentation de trois par rapport à la veille. Le nombre de patients au soins intensifs s’élève à 23, une hausse de quatre par rapport à la veille.

L’île de Montréal demeure la région la plus touchée par la progression de la pandémie. On y dénombre 51 cas supplémentaires pour un total de 29 184 depuis le début de la pandémie. La Montérégie a enregistré 24 nouveaux cas à 8983 et les régions de Lanaudière (4588) et de l’Outaouais (703) en compte toutes les deux 11 de plus.

Les Laurentides ont dépisté 4031 (+9) cas depuis le début de la pandémie, Laval 6109 (+8), l’Estrie 1095 (+5), la Capitale-Nationale 1968 (+4), la Mauricie-Centre-du-Québec 2101 (+1) et le Saguenay-Lac-St-Jean 369 (+1).

Le nombre de cas en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est demeuré stable à 211.

Les autorités signalent que 17 973 prélèvements ont été réalisés le 6 août.

Au Canada

Jusqu’à maintenant, on a recensé 119 180 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8976 Canadiens.

Les autorités sanitaires canadiennes ont indiqué samedi que 87 % des personnes atteintes se sont jusqu’à maintenant rétablies.

Les laboratoires canadiens avaient soumis plus de 4,3 millions de personnes à un test de dépistage de la COVID-19. Au cours de la semaine dernière, 48 360 personnes en moyenne par jour ont subi un test de dépistage, dont 1 % ont obtenu un résultat positif, avaient indiqué les autorités par communiqué.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 60 367 cas au Québec, dont 5692 décès; 39 967 cas en Ontario, dont 2784 décès; 11 430 cas en Alberta, dont 208 décès; 3934 cas en Colombie-Britannique, dont 195 décès; 1409 cas en Saskatchewan, dont 20 décès; 1071 cas en Nouvelle-Écosse, dont 64 décès; 491 cas au Manitoba, dont huit décès; 266 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 176 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès; 36 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; 15 cas au Yukon, cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.