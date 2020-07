COVID-19: 13 décès s’ajoutent au bilan

La pandémie a fait 13 nouveaux morts au Québec, a-t-on annoncé mercredi.

Le bilan était de 5603 morts. Sept des 13 décès étaient survenus avant le 30 juin.

On recensait 82 nouvelles infections, pour un total de 56 079 cas.

Le nombre d’hospitalisations avait glissé de 16, à 331. Une personne de plus se trouvait aux soins intensifs, soit 27.

On dénombrait 23 infections de plus dans la région de Montréal par rapport à mardi, pour un total de 27 461. On comptait 5848 cas dans la région de Laval, une hausse de seulement trois, et 8005 en Montérégie.

Un nouveau bilan sera annoncé jeudi.