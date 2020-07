COVID-19: 13 décès s’ajoutent au bilan

La pandémie a fait neuf nouveaux morts au Québec au cours des 24 dernières heures, a-t-on annoncé mardi.

Le bilan est maintenant de 5590 morts, quand on y ajoute quatre décès survenus avant le 29 juin.

On recensait 60 nouvelles infections, pour un total de 55 997 cas.

Le nombre d’hospitalisations avait plongé de 30, à 347. Une personne de plus se trouvait aux soins intensifs, soit 26.

Treize infections s’étaient ajoutées dans la région de Montréal par rapport à lundi, pour un total de 27 438. On comptait 5838 cas dans la région de Laval, une hausse de seulement trois, et 7983 en Montérégie.

Les autres développements de la journée

La société biopharmaceutique québécoise Medicago et le géant pharmaceutique britannique GSK ont annoncé mardi une collaboration en vue de développer et d’évaluer un vaccin candidat contre la COVID-19.

Les transactions avec de l’argent comptant peuvent se faire dans les établissements commerciaux en limitant le temps et la distance d’interaction entre les travailleurs et les clients et en restant vigilant sur l’hygiène des mains après la transaction. Cette recommandation figure dans un document intérimaire mis à jour lundi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Un nouveau sondage révèle que les compagnies aériennes qui espèrent compter sur l’appui de la population à leurs plans pour affronter la COVID-19 devraient s’attendre à des turbulences. Soixante-douze pour cent des Canadiens interrogés par la firme Léger et l’Association d’études canadiennes disent qu’ils ne sont pas à l’aise de monter dans un avion depuis que plusieurs compagnies aériennes ont décidé d’assouplir leurs propres exigences en matière de distanciation physique à bord de leurs appareils.