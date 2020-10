COVID-19: 16 décès et 933 nouveaux cas au Québec

MONTRÉAL — Les cas de la COVID-19 continuent d’être à la hausse au Québec, alors que l’on rapporte jeudi 933 nouveaux cas et un bond de 16 décès.

Le total de personnes infectées depuis le début de la pandémie s’élève maintenant à 75 221, tandis que le cumul des décès est de 5850.

Deux des nouveaux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, tandis que 12 autres se sont produits entre le 24 et le 29 septembre, et deux autres, avant le 24 septembre.

Le nombre d’hospitalisations continue aussi d’augmenter. On en compte jeudi 13 de plus que la veille, pour un total de 275. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de trois, et s’élève maintenant à 46.

On a réalisé 33 510 prélèvements le 29 septembre, pour un total de 2 368 195.

Au Canada

On a rapporté au Canada 160 236 cas confirmés ou probables de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès s’élève à 9316.

Distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 75 221 cas au Québec, dont 5850 décès;

– 52 248 cas en Ontario, dont 2851 décès;

– 18 062 cas en Alberta, dont 267 décès;

– 9138 cas en Colombie-Britannique, dont 234 décès;

– 1993 cas au Manitoba, dont 20 décès;

– 1913 cas en Saskatchewan, dont 24 décès;

– 1088 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 274 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès;

– 200 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

– 59 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 15 cas au Yukon; tous rétablis;

– Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

– Aucun cas confirmé au Nunavut (7 présumés)

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.