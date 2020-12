COVID-19: 1620 nouveaux cas, 25 décès et une hausse des hospitalisations

MONTRÉAL — Alors que le Québec amorçait lundi sa campagne de vaccination contre la COVID-19, on rapporte 1620 nouveaux cas d’infection dans la province, de même que 25 décès.

Le nombre total de personnes infectées s’élève donc maintenant à 165 535 depuis le début de la pandémie au Québec, et on déplore 7533 décès.

Six décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 17 entre le 7 et le 12 décembre et deux avant le 7 décembre.

Le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter. On en rapporte 10 de plus lundi comparativement à la veille, pour un total de 890. Parmi ces patients, 122 se trouvent aux soins intensifs, une diminution d’un.

On a réalisé 30 487 prélèvements le 12 décembre, pour un cumul de 4 345 304.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 464 303 cas de la COVID-19 et 13 479 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

– 165 535 cas au Québec, dont 7533 décès;

– 142 121 cas en Ontario, dont 3972 décès;

– 80 099 cas en Alberta, dont 719 décès;

– 40 797 cas en Colombie-Britannique, dont 598 décès;

– 21 023 cas au Manitoba, dont 490 décès;

– 11 971 cas en Saskatchewan, dont 89 décès;

– 1415 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 557 cas au Nouveau-Brunswick, dont huit décès;

– 358 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 247 cas au Nunavut;

– 89 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 58 cas au Yukon, dont un décès;

– 20 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.