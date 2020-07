COVID-19: 169 nouveaux cas et trois décès au Québec

MONTRÉAL — Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi mardi de 169 infections et deux décès au Québec.

On recense maintenant 58 897 décès et 5670 morts, quand on tient compte d’un décès supplémentaire survenu avant le 20 juillet.

Le nombre d’hospitalisations a diminué de sept, à 193. Huit personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une de plus que la veille.

On compte 28 520 infections dans la région de Montréal (+88), 6017 à Laval (+19) et 8699 en Montérégie (+18).

Les autres développements de la journée

À quelques semaines du mois de septembre, un nouveau sondage suggère que de nombreux parents canadiens ne savent pas s’ils devraient ou non envoyer leurs enfants à l’école si la rentrée a bel et bien lieu.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, encourage les gens à porter le couvre-visage lorsqu’il leur est impossible de respecter une certaine distanciation entre eux, mais il n’est pas encore question que son gouvernement rende le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés.