COVID-19: 20 enseignants en isolement à la polyvalente Deux-Montagnes

DEUX-MONTAGNES, Qc — Plus de 500 élèves de quatrième et cinquième secondaire de la polyvalente Deux-Montagnes ont dû rester chez eux, vendredi, à cause de l’impossibilité de trouver des suppléants pour remplacer une vingtaine d’enseignants et membres du personnel qui ont été mis en isolement préventif.

Une porte-parole de l’établissement, situé dans les Laurentides, a expliqué que la décision avait été prise parce que deux membres du personnel enseignant ont reçu un diagnostic positif de COVID-19 avant le jour de la rentrée.

Anik Gagnon a indiqué que les élèves avaient été avisés de rester à la maison jusqu’à lundi, le temps que la polyvalente puisse trouver des suppléants ou d’autres solutions pour pallier la pénurie d’enseignants.

Les 20 membres du personnel seront en isolement jusqu’au 4 septembre et seront tous testés pour la COVID-19.

Le président de la Fédération autonome de l’enseignement, Sylvain Mallette, a estimé que cette situation mettait en évidence la nécessité pour les écoles d’avoir accès à des méthodes de dépistage rapide. En entrevue avec La Presse canadienne, vendredi, il a affirmé que le gouvernement n’avait pas respecté sa promesse de permettre aux enseignants d’être testés plus rapidement et d’obtenir les résultats plus vite.