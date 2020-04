COVID-19: 20 nouveaux cas sont rapportés dans l’Atlantique, dont deux au N.-B.

HALIFAX — Les responsables de la santé du Nouveau-Brunswick ont rapporté deux nouveaux cas à la COVID-19, dimanche, portant le total dans la province à 114.

Les deux nouveaux cas touchent une personne sexagénaire et une septuagénaire — les deux dans la région de Saint-Jean.

Les responsables ont ajouté que 12 personnes ont été hospitalisées et que cinq avaient obtenu leur congé. Trois des sept patients restants sont aux soins intensifs.

Jusqu’ici, 70 personnes ont défait le virus.

En Nouvelle-Écosse, 17 nouveaux cas ont été rapportés, portant le total à 445 cas confirmés.

Les responsables de la province ont noté que 14 295 tests de dépistage se sont révélés négatifs et qu’il y avait eu deux décès liés au virus.

Neuf personnes sont toujours hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.

Les responsables ont ajouté que 97 personnes sont rétablies et qu’ils considèrent donc leur cas à la COVID-19 comme étant résolus.

Du côté de Terre-Neuve-et-Labrador, un seul nouveau cas a été rapporté, portant le total dans la province à 242.

Sept personnes sont toujours hospitalisées, dont trois aux soins intensifs.

Jusqu’ici, la province a réalisé 4812 tests et rapporté trois décès, tandis que 129 personnes sont rétablies après avoir été infectées.

De l’aide pour la distribution de nourriture

Un restaurant populaire de la région de Halifax va se transformer temporairement en cuisine communautaire cette semaine afin d’appuyer les groupes offrant de la nourriture à ceux dans le besoin pendant la crise de la COVID-19.

«The Canteen», au centre-ville de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, fait équipe avec le centre alimentaire de la communauté de Dartmouth North et «Margaret’s House», dans l’objectif de préparer entre 300 et 400 repas par semaine, à compter de lundi.

Renée Lavallée, copropriétaire du restaurant avec son mari Doug Townsend, a mentionné qu’ils cherchaient un moyen d’aider la communauté depuis leur fermeture à la mi-mars, qui a forcé la mise à pied de la majorité de leurs 30 employés.

Mme Lavallée a indiqué que le restaurant avait été en mesure de garder cinq employés, qui participeront à la préparation des repas.

Les repas seront ensuite livrés avec l’aide d’organisations communautaires.

Mme Lavallée a ajouté qu’elle espérait voir «The Canteen» trouver d’autres partenaires pour appuyer le projet, après s’être elle-même inspirée d’initiatives similaires à travers le pays.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement a fait équipe avec les producteurs laitiers et de pommes de terre de la province pour offrir des paquets aux familles dans le besoin.

Des sites pour récupérer les paquets en voiture ont été aménagés samedi à Charlottetown et Summerside et les citoyens ont donc pu s’approvisionner en pommes de terre, lait et fromages.

Jamie MacPhail, d’Amalgamated Dairies Ltd., a noté que chaque emplacement avait 1500 paquets de nourriture à offrir et qu’ils ont vite été donnés. Il a affirmé que la demande avait surpassé l’offre et que le projet devrait être répété.