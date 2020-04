COVID-19: 39 nouveaux décès ont été déplorés sur le territoire québécois

Le nombre de décès liés à la COVID-19 a franchi le plateau des 300 au Québec, a-t-on annoncé dimanche.

Ce sont 39 nouveaux décès liés à la pandémie qui ont été enregistrés au Québec de samedi à dimanche, a indiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le bilan s’élève maintenant à 328 sur le territoire québécois.

En raison du congé pascal, les autorités n’ont pas présenté leur bilan devant les médias, comme à l’accoutumé depuis l’accentuation de la crise, transmettant plutôt l’information par voie de communiqué.

On a dénombré 554 nouveaux cas pour un total de 12 846.

On recensait 824 personnes hospitalisées, une augmentation de 46 par rapport à la veille. Quant aux patients traités aux soins intensifs, on en compte 217, soit six de plus que samedi.

On attendait encore les résultats de 2250 tests.

Le gouvernement québécois s’est dit encouragé par l’évolution de la crise, malgré le nombre de décès.

Un nouveau bilan est attendu lundi en début d’après-midi.