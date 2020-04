COVID-19: 48 nouveaux décès ont été déplorés sur le territoire québécois

Le Québec déplore 289 décès en raison de la pandémie de la COVID-19, une augmentation de 48 par rapport à la veille, a annoncé le premier ministre François Legault, samedi.

M. Legault devait s’accorder samedi un répit, mais la situation dans certains CHSLD privés l’a convaincu de monter au front. «C’est épouvantable!», a-t-il déclaré à propos du CHSLD Herron, dans l’ouest de l’île de Montréal, où 31 décès ont été rapportés au cours des récentes semaines.

Le nombre de nouveaux cas s’élève à 615. On en dénombre maintenant 12 292 sur le territoire québécois.

Pas moins de 778 personnes infectées par le virus sont présentement hospitalisées, une hausse de 45 par rapport à vendredi. Quant au nombre de patients aux soins intensifs, on en compte 221, une augmentation de 25.

La grande région métropolitaine demeure l’épicentre de la pandémie au Québec. Ainsi, sur l’île de Montréal, on dénombre 5861 cas, indique Santé Québec dans son bilan quotidien. La Montérégie en a dépisté 1259 cas et Laval, 1108.

On recense aussi 642 cas en Estrie (+22), 711 en Mauricie-Centre-du-Québec (+38), 427 dans la Capitale-Nationale (+13), 157 en Outaouais (+16) et 142 au Saguenay-Lac-St-Jean (+7).

En date du 10 avril, les gens les plus touchés étaient ceux âgés de 30 à 49 ans qui comptent pour 32,8 % des personnes infectées. Près d’une personne infectée sur quatre (23,1 %) étaient âgées de moins de 30 ans. Les 50-69 ans représentaient 25,6 % des cas. Plus de 18 % des malades étaient âgés de 70 ans et plus.