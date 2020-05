COVID-19: 64 travailleurs infectés à l’usine Les Aliments Cargill de Chambly

MONTRÉAL — Une éclosion de la COVID-19 à l’usine de transformation de viande Les Aliments Cargill à Chambly entraînera la fermeture temporaire de cette usine en Montérégie.

Au moins 64 travailleurs ont reçu un diagnostic positif de la maladie samedi, a expliqué Roxane Larouche, porte-parole du bureau québécois des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) qui représente 500 employés de l’usine.

En entrevue à La Presse canadienne dimanche matin, alors qu’elle était devant l’usine, Mme Larouche a précisé que 171 autres travailleurs ont été retirés de leur lieu de travail la semaine dernière, par l’infirmière de l’usine, par mesure préventive. De ce nombre, 30 auraient déjà reçu un diagnostic négatif de la maladie.

La porte-parole des TUAC souligne qu’il y a une bonne collaboration entre l’employeur et le syndicat ainsi qu’avec les autorités de la santé publique de la Montérégie.

Plusieurs mesures avaient pourtant été mises de l’avant dans l’espoir d’éviter un tel scénario, comme le port de lunettes, d’une visière et de masques par les employés sur la chaîne de production ainsi que l’installation de plexiglas là où c’était possible. Les heures d’arrivée et de départ des employés avaient également été décalées entre les différents quarts de travail, selon Mme Larouche.

Alors, comment expliquer cette importante contamination entre les employés des Aliments Cargill à Chambly? Mme Larouche croit que celle-ci s’expliquerait par la présence de membres de mêmes familles à l’emploi de cette usine ou de travailleurs qui habitent au même endroit.

Les Aliments Cargill fermera son usine de Chambly à compter de mercredi afin de tester tous ses travailleurs mercredi, jeudi et vendredi, selon Mme Larouche. Elle précise que l’usine va rouvrir lorsqu’il y aura un nombre suffisant d’employés, qui ne sont pas touchés par le nouveau coronavirus, pour la faire fonctionner.

Tous les syndiqués recevraient leur salaire durant cette pause forcée, selon les TUAC.

La Presse canadienne n’avait pas encore réussi à joindre un porte-parole de l’employeur au moment d’écrire ces lignes.