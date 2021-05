COVID-19: 662 nouvelles infections au Québec

MONTRÉAL — Les responsables de la santé publique rapportaient jeudi 662 nouveaux cas de COVID-19 au Québec.

On déplorait huit nouveaux décès, pour un total de 11 066 pertes de vie. Un décès était survenu dans les 24 dernières heures, six entre le 13 et le 18 mai, et un avant le 13 mai.

Le nombre de cas actifs s’élève à 6634.

Le nombre d’hospitalisations était en déclin de six par rapport à la veille, à 460. Cent sept patients se trouvaient aux soins intensifs, également en recul de six.

En ce qui concerne la vaccination, 89 551 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de plus de 4,63 millions sur plus de 5,18 doses reçues.

Environ 1,3 million de doses de vaccin sont attendues cette semaine dans la province, dont 458 640 de Pfizer-BioNTech et 233 960 de Moderna.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 345 452 cas de COVID-19 et 25 093 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 517 090 cas en Ontario, dont 8552 décès;

— 365 642 cas au Québec, dont 11 066 décès;

— 221 467 cas en Alberta, dont 2158 décès;

— 140 596 cas en Colombie-Britannique, dont 1658 décès;

— 46 314 cas au Manitoba, dont 1016 décès;

— 44 982 cas en Saskatchewan, dont 522 décès;

— 5000 cas en Nouvelle-Écosse, dont 74 décès;

— 2091 cas au Nouveau-Brunswick, dont 43 décès;

— 1212 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 636 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 199 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 126 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

— 84 cas au Yukon, dont deux décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.