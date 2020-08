COVID-19: 68 nouveaux cas signalés au Québec

MONTRÉAL — Québec rapporte lundi 68 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, portant le nombre total de personnes infectées à 61 741.

Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, en plus d’un autre survenu entre le 17 et le 22 août, et un autre s’étant produit avant le 17 août. Le nombre total de décès s’élève donc maintenant à 5744.

Le nombre d’hospitalisations a diminué de deux par rapport à la veille, pour un total de 115. Parmi celles-ci, 12 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux.

Au Canada

On rapporte 125 069 cas confirmés de COVID-19 dans l’ensemble du Canada depuis le début de la pandémie. On a déploré aussi 9078 décès.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

– 61 741 cas au Québec, dont 5744 décès;

– 41 507 cas en Ontario, dont 2798 décès;

– 12 748 cas en Alberta, dont 230 décès;

– 4915 cas en Colombie-Britannique, dont 202 décès;

– 1600 cas en Saskatchewan, dont 22 décès;

– 1080 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 944 cas au Manitoba, dont 12 décès;

– 268 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès;

– 189 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

– 44 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 15 cas au Yukon;

– cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris;

– aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.