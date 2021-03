COVID-19: 703 nouveaux cas au Québec, 16 personnes de plus aux soins intensifs

MONTRÉAL — Québec signale mercredi 703 nouveaux cas de COVID-19, ainsi qu’une importante hausse des hospitalisations aux soins intensifs.

On compte maintenant 299 450 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 282 047 sont considérées comme guéries.

Treize nouveaux décès sont rapportés, mais on en a retiré un du bilan – qui est maintenant de 10 570 morts – parce qu’une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, neuf sont arrivés entre le 10 et 15 mars et quatre avant le 10 mars.

On rapporte mercredi une hospitalisation de moins que la veille, à 532, mais 16 personnes de plus se trouvent aux soins intensifs, pour un total de 107.

Un total de 33 728 prélèvements ont été réalisés le 15 mars.

En ce qui a trait aux vaccins, 28 812 doses ont été administrées mardi, pour un total de 804 806, sur 1 050 355 doses reçues.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 918 079 cas de COVID-19 et 22 545 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 321 956 cas en Ontario, dont 7187 décès;

— 299 450 cas au Québec, dont 10 570 décès;

— 139 143 cas en Alberta, dont 1952 décès;

— 88 929 cas en Colombie-Britannique, dont 1407 décès;

— 32 903 cas au Manitoba, dont 917 décès;

— 30 883 cas en Saskatchewan, dont 409 décès;

— 1672 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 1476 cas au Nouveau-Brunswick, dont 30 décès;

— 1013 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 383 cas au Nunavut, dont un décès;

— 144 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 72 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.