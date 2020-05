COVID-19: 75 nouveaux décès au Québec, dont 72 dans des CHSLD

François Legault a annoncé lundi que le coronavirus a fait 75 nouvelles victimes au Québec, dont 72 dans des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Le bilan dans la province s’élève maintenant à 2280 morts depuis le début de la crise.

Le nombre d’infections confirmées avait grimpé de 758 à 32 263.

Mille sept cent soixante-douze personnes étaient hospitalisées, en hausse de 18 par rapport à dimanche, et 218 patients étaient soignés aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille.

On recensait 16 606 infections dans la région de Montréal lundi, soit 355 de plus que dimanche. Le bilan était aussi en hausse à Laval et en Montérégie, avec respectivement 3511 et 3890 infections.

Le bilan est demeuré stable, voire inchangé, dans plusieurs régions.

De nouveaux chiffres seront annoncés mardi après-midi.