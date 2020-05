COVID-19: 75 nouveaux décès au Québec, dont 72 dans des CHSLD

François Legault a annoncé lundi que le coronavirus a fait 75 nouvelles victimes au Québec, dont 72 dans des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Le bilan dans la province s’élève maintenant à 2280 morts depuis le début de la crise.

Le nombre d’infections confirmées a grimpé de 758 à 32 263.

Mille sept cent soixante-douze personnes sont hospitalisées, en hausse de 18 par rapport à dimanche, et 218 patients sont soignés aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille.

On recensait 16 606 infections dans la région de Montréal lundi, soit 355 de plus que dimanche. Le bilan était aussi en hausse à Laval et en Montérégie, avec respectivement 3511 et 3890 infections.

Le bilan est demeuré stable, voire inchangé, dans plusieurs régions.

Les autres développements de la journée

Le gouvernement fédéral envisage une aide ciblée à certains secteurs, comme les industries touristique, pétrolière ou aérienne, mais pas pour tout de suite.

Il est «trop tôt» pour déconfiner le Grand Montréal, juge le Parti libéral du Québec.

L’organisme Nature Québec demande au gouvernement québécois de rouvrir les parcs nationaux du Québec dans le respect des consignes de distanciation physique.

Alors que débute le Mois du patrimoine asiatique, un récent rapport de Moonshot CVE, une entreprise britannique spécialisée dans l’analyse de l’extrémisme en ligne, rapporte que la COVID-19 a entrainé une hausse significative des messages haineux envers la Chine et les Chinois.