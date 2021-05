COVID-19: 8 nouvelles régions passeront au orange lundi dont la Capitale-National

MONTRÉAL — Plusieurs régions du Québec passeront lundi en zone orange pour la première fois depuis plusieurs mois.

Les régions de Lanaudière, des Laurentides, de l’Outaouais, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la Montérégie et de l’Estrie bénéficieront donc d’un assouplissement des mesures sanitaires.

Les habitants de ces régions pourront se rassembler sur les terrains privés extérieurs sous certaines conditions et tous les milieux scolaires verront leurs activités se dérouler en classe. De plus, les sports et loisirs sans contact seront permis à l’intérieur dans les lieux publics ouverts. Les activités sportives à l’extérieur devront réunir au maximum 12 personnes et se dérouler également sans contact.

Les restaurants pourront être ouverts à condition d’accepter au maximum deux adultes par table provenant d’adresses différentes. Les bars resteront fermés, mais les lieux récréatifs ou touristiques pourront accueillir des visiteurs.

Les déplacements interrégionaux entre les zones jaunes et orange ou rouge sont toujours interdits à moins d’être essentiels.

Il est à noter que la région du Bas-Saint-Laurent qui passe en zone jaune exclut les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Du côté de Chaudière-Appalaches, les MRC de Montmagny, L’Islet, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan sont écartées, tout comme la MRC de Granit en Estrie.

Le gouvernement du Québec a recensé 315 nouveaux cas de COVID-19 à travers la province, dimanche.