COVID-19: 905 nouveaux cas, 12 décès, mais une baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — Québec rapporte vendredi 905 nouveaux cas de COVID-19 et ajoute 12 décès au bilan.

Le nombre total de personnes infectées s’élève maintenant à 98 226 depuis le début de la pandémie.

Quatre décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent six décès survenus entre le 16 et le 21 octobre et deux autres s’étant produits à une date inconnue, pour un total de 6106.

Le nombre d’hospitalisations poursuit sa baisse, alors qu’on note une baisse de 13 comparativement à jeudi, pour un total de 540. Parmi ces patients, 99 personnes se retrouvent aux soins intensifs, une baisse de deux.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a d’ailleurs souligné par communiqué que la mise à jour des deux rapports produits chaque semaine par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) indique que la situation demeure relativement stable et que les projections ne prévoient pas de dépassement des capacités hospitalières au cours des quatre prochaines semaines.

Il précise toutefois que les données colligées, qui se rapportent à la période se terminant le 18 octobre, ne tiennent pas compte de l’effet éventuel des éclosions récentes dans les résidences privées pour aînés.

«Bien que les dernières données fournies par l’INESSS soient rassurantes, je tiens à rappeler que la situation demeure fragile et qu’il ne faut en aucun cas diminuer nos efforts. Cette situation prouve que les mesures mises en place jusqu’à maintenant commencent à porter leurs fruits, mais nous devons encore agir pour éviter le débordement du réseau et protéger le personnel. Nous devons maintenir le cap en ce sens au cours des prochaines semaines» , a-t-il déclaré.

Les prélèvements réalisés le 21 octobre s’élèvent à 27 183, pour un total de 2 914 409. L’Institut national de la Santé publique indique que les laboratoires ont réalisé 26 177 analyses de prélèvement.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 210 875 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9883 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 98 226 cas au Québec, dont 6106 décès;

– 68 353 cas en Ontario, dont 3080 décès;

– 23 829 cas en Alberta, dont 296 décès;

– 12 331 cas en Colombie-Britannique, dont 256 décès;

– 3773 cas au Manitoba, dont 47 décès;

– 2558 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

– 1097 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 319 cas au Nouveau-Brunswick, dont quatre décès;

– 287 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 64 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 17 cas au Yukon; tous rétablis;

– Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

– Aucun cas confirmé au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.