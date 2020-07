COVID-19 à Montréal: l’appel au dépistage lancé par la DRSP a été entendu

MONTRÉAL — La Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal semble visiblement satisfaite de la fréquentation par de jeunes citoyens des cliniques de dépistage de la COVID-19 depuis qu’elle leur a lancé un appel, samedi dernier.

La DRSP avait alors appelé les personnes qui ont fréquenté ou travaillé dans des bars de la région de Montréal depuis le 1er juillet à se faire dépister après avoir appris que des personnes contagieuses avaient fréquenté au moins cinq établissements licenciés.

Compte tenu de l’introduction très récente de registres de clients, plusieurs d’entre eux n’ont pu être retracés. De plus, la région de Montréal connaît une augmentation de la proportion des cas de coronavirus survenant chez des jeunes de 15 à 39 ans depuis quelques semaines et le taux de positivité de la population a récemment augmenté.

Le Dr David Kaiser, de la DRSP, remercie la population de Montréal, notamment les jeunes, pour, dit-il, avoir répondu à l’appel.

Mardi, la fréquentation de la clinique de dépistage située à l’Hôtel-Dieu de Montréal a été si forte que certaines personnes ont fait la queue dehors pendant plusieurs heures. Des centaines de tests ont tout de même pu être effectués.

Le Dr Kaiser assure que la DRSP et le réseau de la santé sont présentement à pied d’oeuvre pour augmenter la capacité de dépistage le plus rapidement possible.

Outre celle de l’Hôtel-Dieu, il y a quatre autres cliniques de dépistage à Montréal: à l’Hôpital général juif, à la Clinique Chauveau, dans l’est de la ville, au CLSC de Montréal-Nord et à la Clinique Maurice-Duplessis, dans le nord.

Il y a aussi la Clinique de dépistage de Beaconsfield, dans la municipalité du même nom.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi après-midi à Saint-Jean-sur-Richelieu, le premier ministre François Legault a affirmé que la santé publique s’ajusterait à la demande pour que l’attente aux cliniques de dépistage soit moins longue.

En date de mardi, 27 661 cas de COVID-19 avaient été recensés sur l’île de Montréal; la maladie avait causé jusque-là la mort de 3426 personnes.