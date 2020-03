COVID-19: annulez ou reportez tout voyage non essentiel hors du Canada

OTTAWA — Le gouvernement canadien prend une nouvelle série de mesures pour ralentir la propagation du coronavirus au pays.

Ottawa sert à tous les Canadiens une recommandation officielle, issue de l’Agence de la santé publique du Canada: ne voyagez pas à l’étranger, y compris aux États-Unis, à moins que ce ne soit essentiel.

Le Canada interdit ses ports à tous les bateaux transportant plus de 500 personnes, jusqu’au 1er juillet.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, travaille à un plan pour regrouper tous les vols internationaux dans quelques aéroports du pays afin d’y concentrer les ressources de détection de voyageurs infectés.

Devant tous les inconvénients que ces mesures et les décisions que les provinces et les villes prennent depuis quelques heures, Ottawa annoncera la semaine prochaine un plan de relance de l’économie et une série de mesures fiscales pour faciliter la vie aux citoyens en temps de pandémie.

En attendant, le ministre fédéral des Finances a annoncé, vendredi, un programme pour les entreprises.

«Nous mettons en place notre programme de facilitation de crédit pour soutenir nos entreprises et stimuler l’économie. Cela mettra 10 milliards $ à la disposition des entreprises canadiennes», a annoncé le ministre Bill Morneau aux côtés du gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, et du surintendant des institutions financières, Jeremy Rudin.

La Banque du Canada abaisse son taux d’intérêt directeur d’un demi-point de pourcentage, à 0,75 %, en réponse à la pandémie de la COVID-19.

Le bureau du surintendant des institutions financières prend des mesures pour rendre disponibles, dans les banques, 300 milliards $ de prêts.

«Nous savons maintenant que nous devons prendre des mesures additionnelles chaque jour», a prévenu la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, dans une conférence de presse qui a précédé celle de son collègue Morneau.

Mme Hajdu et cinq autres ministres ont détaillé les décisions prises par leur gouvernement alors que le premier ministre Justin Trudeau, en isolement volontaire en raison de la maladie de sa conjointe, travaillait de chez lui.

Trudeau au travail chez lui

«Le gouvernement du Canada annoncera des mesures de relance fiscale importantes au cours des prochains jours», a promis le premier ministre, à un micro devant sa résidence, installé à une bonne distance des journalistes.

«Nous voulons qu’aucun Canadien ne soit préoccupé par la capacité de payer le loyer ou de pouvoir nourrir (les) enfants ou s’occuper des aînés», a-t-il insisté.

M. Trudeau a assuré qu’il se sent «bien» et qu’il n’a aucun symptôme. Et en l’absence de symptômes, ses médecins ne conseillent pas de test de dépistage de la COVID-19.

Sophie Grégoire Trudeau, bien qu’elle présente des symptômes «faibles», restera en quarantaine «pour une durée indéterminée».

Travaux suspendus

Le Parlement a suspendu ses travaux jusqu’à la semaine du 20 avril.

«Cette décision est prise pour assurer la sécurité et la santé de tous les Canadiens. Nous ne l’avons pas prise à la légère», a déclaré Pablo Rodriguez, leader parlementaire du gouvernement.

La décision a été prise à l’unanimité. Les conservateurs ont dit avoir accepté d’y souscrire après avoir reçu l’assurance que toute somme dépensée par le gouvernement en l’absence de travaux parlementaires sera examinée par le vérificateur général.

La motion prévoit le retour en Chambre, si nécessaire, en nombre limité, et avec l’accord de tous les partis.

On ignore si le budget fédéral pourra être déposé lors d’une pareille séance. Pour l’instant, on sait que le 30 mars, date prévue pour ce budget, a été rayée du calendrier.

Le Bloc québécois demande à ce que les deux semaines perdues soient reprises ultérieurement, pendant la période estivale ou à l’automne.

Yves-François Blanchet croit même qu’il y aura beaucoup plus de jours perdus à reprendre.

«Si, ironiquement, le Canada a du succès pour contenir la maladie, ça veut dire que la progression va durer relativement longtemps. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont convaincus que le 20 avril on va siéger», a fait remarquer le chef bloquiste.