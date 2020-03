COVID-19: Après la PCU, une subvention pour les salaires dans les PME

OTTAWA — Deux jours après avoir présenté la mesure qui devait aider tous les Canadiens à traverser la pandémie, Ottawa annonce une aide de plus.

Le gouvernement fédéral subventionnera à 75 pour cent les salaires des employés des PME.

La semaine dernière, il avait prévu une subvention de 10 pour cent pour ces salaires. Mercredi, il a annoncé la prestation canadienne d’urgence (PCU) qui devait compenser pour tout le reste.

«On vous a entendus», a déclaré Justin Trudeau, vendredi matin, pour expliquer aux entrepreneurs ce changement.

La mesure est rétroactive au 15 mars. Le premier ministre espère qu’elle inspirera les entreprises à rappeler les employés déjà mis à pied.

«Je pense au petit restaurant familial qui est là depuis plusieurs années et qui a les mêmes employés depuis longtemps, qui ont été là pendant les bons moments, les moments plus difficiles. Et maintenant dans un moment de crise, il se retrouve incapable de pouvoir continuer à payer ses employés dans leur moment de besoin», a offert en exemple M. Trudeau.

«Et oui, la prestation canadienne d’urgence sera là pour énormément de gens qui en ont besoin, mais quand c’est possible, c’est mieux pour tout le monde qu’on garde ce lien entre employeur et employé», a-t-il ajouté.

Pourtant, il y a deux jours, lorsque la PCU a été annoncée, le gouvernement fédéral l’a présentée comme un moyen de ne pas briser les liens d’emploi, invitant les entreprises à garder leurs employés mais sans les payer, pendant que ces travailleurs recevraient ces 2000 $ par mois, pendant quatre mois, directement d’Ottawa.

Les entrepreneurs avaient continué à réclamer que l’argent fédéral leur soit plutôt versé à eux pour qu’ils le redistribuent à leurs salariés.

Interrogé sur ce changement de stratégie de son gouvernement — sa main a-t-elle été forcée par les entrepreneurs récalcitrants? — le président du Conseil du trésor, Jean-Yves Duclos, a répété que «la PCU, telle qu’annoncée mercredi, permet toujours le maintien du lien d’emploi», ce qui a semblé contredire la déclaration faite par le premier ministre quelques minutes plus tôt.

«Ce qui a été annoncé ce matin, ça va au-delà. En plus de maintenir le lien d’emploi, les entreprises vont aussi pouvoir maintenir leur capacité de verser des salaires aux travailleurs», a ajouté le ministre Duclos, sans réussir à éclaircir la situation.

Bureaux fermés

Les Canadiens se sont cogné le nez à des portes fermées vendredi matin aux bureaux de Service Canada.

Le gouvernement fédéral a annoncé vers 23 heures, jeudi, que les services ne seront plus disponibles que par téléphone et par internet.

Vendredi matin, Justin Trudeau et ses ministres cherchaient à justifier cette décision en citant le besoin des fonctionnaires de «travailler dans des environnements sécuritaires».

La frontière canado-américaine

La perspective de déployer des soldats américains à la frontière du Canada a été évoquée cette semaine par Washington.

Jeudi, Justin Trudeau et ses ministres ont fait savoir qu’ils ont clairement dit à l’administration de Donald Trump que pareil geste serait très mal reçu par le Canada. Vendredi, la décision de l’administration américaine n’avait toujours pas été annoncée.

«Hier et aujourd’hui, on a continué de discuter de cet enjeu avec nos voisins et nos alliés américains. (…) Je pense et j’espère que nos voisins et nos alliés étaient à l’écoute. La position du Canada était absolument claire et absolument ferme», a offert la vice-première ministre Chrystia Freeland. Elle démentait ainsi un article d’un journal américain qui, jeudi soir, rapportait que Donald Trump n’enverrait pas de soldats à sa frontière nord.

Des migrants qui, depuis samedi, sont remis entre les mains des autorités américaines même lorsqu’ils tentent de passer par le chemin Roxham, risqueraient maintenant la déportation vers leurs pays d’origine.

Le Canada proteste contre cela aussi.

«Nous sommes au courant du problème de refoulement. C’est important pour le Canada d’avoir l’assurance que cela n’arrivera pas aux gens renvoyés aux États-Unis. Alors, c’est un enjeu que nous discutons de toute urgence, maintenant», a déclaré Mme Freeland.

Rapatriements

Jeudi, plus de 1500 Canadiens ont pu être rapatriés, grâce à des vols organisés par le gouvernement canadien, d’Espagne, du Panama, du Maroc, du Pérou et de l’Équateur. Un troisième vol du Pérou et un deuxième de l’Équateur étaient prévus vendredi.

Un navire de croisière, le MS Maasdam, avec à son bord 280 Canadiens devait accoster à San Diego. Le débarquement du navire dans lequel on n’a signalé aucun cas de la COVID-19 devait se faire vendredi et samedi. Ces Canadiens-là devraient rentrer au pays par des vols commerciaux.

Affaires mondiales Canada a reçu 900 demandes de prêts, dont 152 ont été approuvées, de la part de citoyens coincés à l’étranger et à court de ressources financières. Ottawa offre jusqu’à 5000 $ par prêt.

Nouveaux calculs

Le directeur parlementaire du budget s’est penché sur toutes les annonces d’aide financière faites par le gouvernement fédéral. Son rapport, publié vendredi matin, calcule que le déficit sera de 89,5 milliards $ de plus que prévu. L’exercice budgétaire fédéral de 2020-2021 présenterait donc un déficit d’au moins 112,7 milliards $.

Et puis, dans une autre mise à jour inattendue vendredi matin, la Banque du Canada a abaissé son taux directeur d’un demi-point de pourcentage, à 0,25 pour cent.

Par communiqué, la banque centrale a indiqué que sa décision vise à amortir le choc économique de la propagation de la COVID-19 et de la chute des prix du pétrole.

Nombre de cas

Le dernier bilan canadien est de 4622 cas confirmés ou soupçonnés. On a également compté 53 décès liés à la maladie à COVID-19.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux disponibles: 2021 au Québec, dont 18 décès; 993 en Ontario, dont 18 décès; 725 en Colombie-Britannique, dont 14 décès; 486 en Alberta, dont deux décès; 95 en Saskatchewan; 102 à Terre-Neuve-et-Labrador; 90 en Nouvelle-Écosse; 39 au Manitoba, dont un décès; 45 au Nouveau-Brunswick; neuf à l’Île-du-Prince-Édouard; quatre dans deux des trois territoires. On n’a rapporté aucun cas au Nunavut.

Il faut ajouter à ces bilans les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Selon les dernières données épidémiologiques récoltées par l’Agence de la santé publique du Canada, 59 pour cent des transmissions du virus sont communautaires et 39 pour cent ont pour source un voyageur.

Jusqu’à ce jour, plus de 165 000 Canadiens se sont soumis à un test de la COVID-19.

Jour 16 et encore chez lui

Justin Trudeau est en isolement volontaire depuis maintenant 16 jours. Il s’est installé dans sa résidence pour y travailler depuis que sa conjointe Sophie Grégoire Trudeau a reçu un diagnostic de COVID-19. Elle est en quarantaine dans une pièce de la maison.

«Je vais continuer d’écouter les conseils de médecins qui me disent de rester en isolement», a dit M. Trudeau sans expliquer pourquoi son isolement devait durer plus que les 14 jours prescrits à tous.

«Mais en même temps, on est en train de demander aux gens de travailler de la maison quand c’est possible. (…) Alors, je suis content de continuer de faire exactement ça», a-t-il souri.