COVID-19: au moins 223 écoles sont touchées, selon le ministère de l’Éducation

QUÉBEC — Pas moins de 223 écoles ont recensé au moins un cas confirmé de la COVID-19 depuis la rentrée, selon les plus récentes données gouvernementales révélées mardi.

Les chiffres dévoilés par le ministère de l’Éducation datent de lundi en fin de journée et concernent les établissements de niveaux préscolaire, primaire et secondaire, à travers les réseaux public et privé. Il y a 51 écoles touchées de plus que dans le précédent bilan, qui remontait à vendredi.

Le nombre de cas signalés parmi les élèves et membres du personnel s’élève à 377 infections diagnostiquées depuis la rentrée.

Comme pour la propagation du virus dans l’ensemble de la population, les régions de Montréal, de la Montérégie et de Laval figurent parmi les plus touchées. La Capitale-Nationale compte toutefois elle aussi un grand nombre d’écoles concernées.

Lorsqu’un cas est identifié, l’école doit immédiatement transmettre aux parents une lettre les informant de la contamination et préciser si leur enfant doit rester à la maison. Au total, 154 classes ont ainsi été «fermées» depuis la rentrée, ce qui signifie que les élèves doivent suivre leurs cours à distance jusqu’à nouvel ordre.

Tandis que l’opposition réclame un système de dépistage prioritaire pour les écoles afin d’y minimiser l’absentéisme, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a admis en point de presse mardi ne pas avoir d’«information particulière» à ce sujet. Il a indiqué qu’il allait s’informer sur l’École Sans-Frontières, à Québec, où l’on procéderait bientôt à un dépistage massif après une éclosion.

La liste des cas liés aux écoles avait été temporairement retirée par le gouvernement, qui évoquait la nécessité d’ajuster son système de cueillette de données après que des erreurs s’y furent glissées. Ces mises à jour se feront dorénavant sur une base quotidienne, a précisé le ministre Roberge.

Un père de Montréal, Olivier Drouin, avait pris l’initiative de dresser sa propre liste avant même le gouvernement. Il dit miser sur une approche participative, s’appuyant sur les lettres remises par les autorités sanitaires et scolaires dont on lui fait parvenir des copies. Mardi en fin de journée, son site COVID Écoles Québec recensait 322 établissements d’enseignement comptant au moins un cas du nouveau coronavirus. À la différence de la liste du gouvernement, celle-ci comprend aussi les cégeps et les centres de formation aux adultes.