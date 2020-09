COVID-19: Au moins sept élus en isolement attendent le résultat de leur test

QUÉBEC — La COVID-19 force au moins sept élus à retenir leur souffle, dans l’attente du résultat de leur test de dépistage, tandis qu’une huitième élue a obtenu un résultat positif.

Trois ministres du gouvernement Legault, deux députés et deux maires ont dû se placer en isolement préventif, mardi, de crainte d’avoir attrapé le virus, après avoir été en contact la semaine dernière avec la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui a appris qu’elle était infectée.

Les ministres de la Justice et responsable de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, des Transports, François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, ont dû se placer en isolement, de même que le député caquiste de Vachon, Ian Lafrenière, et la députée indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier.

Tous ces élus avaient participé à des activités avec Mme Parent la semaine dernière.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le maire de Laval, Marc Demers, ont annoncé de leur côté qu’ils allaient eux aussi s’isoler, par mesure préventive.

Mme Plante a été en contact dernièrement avec la ministre Rouleau et M. Demers avec Mme Parent.

Les trois ministres, tous les membres de leur cabinet respectif qui étaient présents à la rencontre de la semaine dernière, ainsi que les deux députés, devaient se faire tester ce mardi pour savoir s’ils avaient eux aussi été frappés par le virus.

Le ministre Bonnardel, qui n’éprouvait mardi aucun symptôme, a donc dû annuler quand même sa participation au sommet Québec-Ontario, qui se tient à Toronto, mardi et mercredi, en présence du premier ministre François Legault et de son homologue ontarien Doug Ford.

Tous les 76 députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) doivent se réunir à Québec jeudi et vendredi pour leur caucus de la rentrée parlementaire.

Mardi matin, la mairesse Parent, de Longueuil, a indiqué, par voie de communiqué, qu’elle avait ressenti vendredi dernier des symptômes légers de la maladie.

Elle a pris la décision de passer un test le lendemain, après qu’elle eut appris qu’une personne qu’elle avait côtoyée avait obtenu un résultat positif à un test de dépistage. Elle a elle-même obtenu son résultat positif dimanche et dit s’être immédiatement placée en isolement pour une période d’au moins 10 jours.