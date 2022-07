COVID-19 au Québec: mise à jour de la Santé publique à 13h00 vendredi

MONTRÉAL — Une mise à jour de la situation de la pandémie de COVID-19 au Québec sera dressée en début d’après-midi, vendredi.

Le directeur national de santé publique, Dr Luc Boileau, tiendra une conférence de presse à 13h00 pour faire le point.

Jeudi, le ministère de la Santé et des Services sociaux a rapporté 671 nouveaux cas de COVID-19 et 13 décès supplémentaires liés au coronavirus dans son plus récent bilan, tandis que le nombre d’hospitalisations est demeuré essentiellement le même. On en comptait 2222, dont 763 en raison de la COVID-19, soit une de plus que la veille, mercredi.

Soixante-neuf personnes étaient aux soins intensifs dans le dernier bilan, dont 35 en raison de la COVID-19, une hausse de quatre.

D’autre part, un total de 6532 travailleurs de la santé étaient absents pour des raisons liées à la COVID-19.

Par ailleurs, depuis lundi dernier, les parents des enfants âgés de six mois à quatre ans peuvent prendre un rendez-vous pour les faire vacciner contre la COVID-19. Santé Canada a récemment donné son aval au vaccin Spikevax de Moderna pour les jeunes enfants.

Le Québec a obtenu une première livraison de plus de 70 000 doses cette semaine. La classe d’âge des six mois à quatre ans représente environ 400 000 enfants québécois.

Cependant, un sondage réalisé du 8 au 20 juillet que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a publié mardi dernier a indiqué que seulement 41 % des parents d’enfants âgés de quatre ans ou moins avaient l’intention de les faire inoculer lorsque les vaccins seraient disponibles. Parmi les répondants, 40 % des parents ont dit qu’ils ne prévoyaient pas les faire vacciner et 19 % ont signalé que leur décision n’était pas prise.

Les principales raisons évoquées par les parents pour ne pas recourir au vaccin ont été, à 23 %, qu’ils n’en voyaient pas l’utilité car ils considéraient que les risques de la COVID-19 pour la santé de leur enfant étaient faibles. Parmi les autres, 20 % ont fait part de craintes liées aux effets secondaires possibles des vaccins contre la COVID-19 et 17 % ont affirmé ne pas croire que les vaccins contre le coronavirus soient efficaces.