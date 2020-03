COVID-19: autocars pour ramener des Québécois voulant rentrer de Floride

MAGOG, Qc — Une agence de voyage de l’Estrie et un transporteur par autocar associé mettent en place un service de navettes pour rapatrier les voyageurs québécois qui séjournent actuellement en Floride et qui souhaiteraient rentrer au Québec.

Philippe Tessier, président d’Expression Voyages, de Magog, a remarqué que dans le contexte de la crise de la COVID-19, des «snowbirds» veulent rentrer au Québec plus vite que prévu, mais qu’ils font face à de nombreuses difficultés de transport.

Expression Voyages et le transporteur Bell-Horizon annoncent donc la mise en disponibilité d’une cinquantaine d’autobus pour un transport qu’on promet rapide et à moindre coût.

Les premiers départs auront lieu de Fort Lauderdale, Hollywood et Hallandale, dans le sud-est de la péninsule floridienne. Expression Voyages affirme que d’autres villes de la Floride seront bientôt desservies.

Les destinations québécoises n’ont pas encore été précisées, mais en temps normal, plus de 30 points d’embarquements au Québec sont offerts, tous à Montréal et Québec, en Estrie, en Mauricie, en Montérégie, dans les Bois-Francs et dans les Basses-Laurentides.

Les réservations de sièges sont déjà acceptées par la compagnie qui promet que des mesures sanitaires seront prises avant les embarquements dans les autocars de même qu’à bord.