COVID-19: autre campagne publicitaire invitant à la vaccination lancée par Québec

QUÉBEC — Face à une recrudescence du nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Québec, le gouvernement québécois annonce le lancement d’une nouvelle campagne publicitaire incitant à la vaccination, à moins de trois semaines de la mise en application du passeport sanitaire.

À compter du 1er septembre, la possession de ce document sous forme numérique ou sur papier sera requise pour pouvoir pratiquer certaines activités. Jeudi, le premier ministre François Legault a déclaré que le passeport vaccinal était un nouvel outil qui éviterait d’avoir à reconfiner la population ou de fermer des commerces.

Le thème de la nouvelle campagne publicitaire est: « N’attendez pas de frapper un mur et de devoir vous priver d’une activité à laquelle vous tenez, faites-vous vacciner ».

Le Conseil exécutif annonce vendredi que cette nouvelle campagne va se déployer progressivement, en français et en anglais, à la télévision, à la radio, en affichage, dans les imprimés, sur le Web ainsi que sur les médias sociaux.

Le gouvernement du Québec maintiendra, en parallèle, la diffusion des campagnes en cours visant à informer et inciter la population à recevoir sa deuxième dose de vaccin contre le coronavirus.

Cette seconde dose vaccinale est considérée essentielle pour les personnes qui ne disposent pas déjà d’une protection adéquate, puisqu’elle permet, d’abord, de réduire le risque d’avoir et de transmettre la COVID-19, mais aussi de mieux protéger contre les variants en plus d’offrir une protection optimale à plus long terme.

Les autorités rappellent que plusieurs rendez-vous demeurent disponibles pour que les personnes puissent obtenir une première dose de vaccin ou devancer leur deuxième dose. Elles les invite à agir le plus rapidement possible.

Une quatrième vague de contaminations au coronavirus s’élève depuis plusieurs jours au Québec. Jeudi, le Québec a rapporté 369 nouveaux cas de COVID-19, un nombre stable par rapport à la veille.

Aucun nouveau décès ne s’est ajouté au bilan de la pandémie, mais on retrouvait 81 patients hospitalisés à cause de la COVID-19, dont 28 personnes aux soins intensifs, six de plus que la veille.

Près de 42 500 doses de vaccins avaient été administrées au cours des 24 heures précédentes.