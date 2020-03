COVID-19: bilan cet après-midi avec le premier ministre François Legault

MONTRÉAL — Le premier ministre François Legault fera à nouveau le suivi concernant les efforts pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans la province samedi après-midi à Québec

Il sera accompagné du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, ainsi que de la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann et de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

La dernière mise à jour officielle, qui date du 13 mars à 15 h 00, fait état de 17 cas confirmés de COVID-19 au Québec, soit sept à Montréal, quatre en Montérégie, deux en Estrie, deux dans les Laurentides, un en Mauricie et un dans le Centre-du-Québec. Pas moins de 646 personnes sont sous investigation, selon le ministère de la Santé.

En conférence de presse vendredi, les autorités ont indiqué qu’il s’agit de Québécois qui ont tous voyagé à l’extérieur du pays.

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de cas de transmission locale connu.

Traversiers et Via Rail

Via Rail a indiqué vendredi soir qu’il suspend ses longs parcours de l’Ouest et de l’Est du pays (le Canadien et l’Océan) jusqu’au vendredi 27 mars inclusivement. Il s’agit du transport par train de Montréal à Halifax, et de Toronto à Vancouver.

La Société des traversiers du Québec (STQ) a aussi annoncé des modifications à l’horaire des traverses de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine. Les nouveaux horaires sont en vigueur à compter de samedi.

Ainsi, le nombre de personnes à bord de tous les traversiers sera limité à 250, incluant les équipages, afin de se conformer aux mesures annoncées par le gouvernement Legault.