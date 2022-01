COVID-19: certains assouplissements aux mesures sanitaires au Québec dès lundi

MONTRÉAL — Les autorités sanitaires québécoises permettent à compter de ce lundi des assouplissements aux mesures de santé publique en vigueur pour contrer la contamination au coronavirus.

Les occupants de deux résidences, ou un maximum de quatre personnes, pourront se réunir à l’intérieur d’un domicile privé. Il est fortement recommandé que les personnes soient adéquatement vaccinées.

Les salles à manger des restaurants peuvent maintenant accueillir les occupants de deux résidences, ou au maximum quatre personnes par table.

Le passeport vaccinal est obligatoire pour entrer dans les salles à manger et la capacité d’accueil à l’intérieur est réduite à 50 %. Une distanciation minimum de 1 mètre entre les tables doit être respectée.

Les établissements doivent fermer les salles à manger à minuit, mais ils devront avoir mis fin à la vente d’aliments ou de boissons à 23h00.

Les bars, tavernes et casinos demeureront fermés pour l’instant. Les services de consommation sur place d’alcool des microbrasseries et des distilleries doivent également être fermés.

Par ailleurs, à compter de ce lundi, il peut y avoir réouverture des aquariums, jardins botaniques, insectariums, jardins zoologiques et autres lieux similaires avec limite de 50 % de la capacité.

La pratique des activités parascolaires est de nouveau permise dans les écoles primaires et secondaires, mais les activités inter-écoles, les parties, les tournois et les compétitions demeurent suspendus. Les activités de loisir et de sport pour les jeunes de moins de 18 ans seront possibles en groupes de 25 personnes au maximum.

Les plateaux d’entrainement pour les étudiants athlètes peuvent rouvrir et l’accès aux centres récréatifs est permis pour les programmes sports-études. Les autorités rappellent que le passeport vaccinal demeure requis pour les personnes âgées de 13 ans et plus.

Dans les centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle, les activités parascolaires peuvent aussi reprendre, avec obligation de présenter le passeport vaccinal.